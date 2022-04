Tutti ci saremo accorti che consumare un pasto molto ricco e pesante certamente non concilia un buon sonno ristoratore. Svegliarsi durante la notte con lo stomaco dolorante, o la nausea, o la necessità di andare in bagno non è certamente un’esperienza piacevole. A volte il problema è non riuscire ad addormentarsi affatto. Sappiamo che il consumo di caffè, tè, cioccolato o energy drinks dopo una certa ora ci terrà svegli per quasi tutta la notte, e quindi la maggior parte di noi esclude questi cibi e bevande dalla cena. Ma ci sono anche degli ingredienti molto più insospettabili che rischiano di tenerci svegli ben oltre l’ora di andare a letto. Vediamo di che cosa si tratta.

Bisogna mangiare bene

Secondo una ricerca pubblicata sul Journal of Clinical Sleep Medicine, ci sarebbe una diretta correlazione tra ciò che mangiamo e la qualità del nostro riposo notturno. Questo vale a maggior ragione per quello che consumiamo nelle ore serali, quando l’attenzione alla dieta deve essere massima. Dopo aver sottoposto i partecipanti allo studio a una dieta controllata per quattro giorni, gli scienziati hanno tratto alcune conclusioni interessanti sui cibi da evitare per dormire bene.

Svelati i cibi nemici del sonno, per addormentarsi più in fretta e dormire meglio dovremmo evitare questi 5 ingredienti a cena

Oltre ai già elencati cibi e bevande stimolanti, secondo i ricercatori sarebbero da evitare anche questi cinque ingredienti: si tratta per la maggior parte di spezie. Parliamo di paprika, pepe, curry, alimenti molto salati e alimenti confezionati. Secondo i ricercatori, chi non ha consumato questi alimenti riusciva ad addormentarsi più in fretta e a riposarsi meglio.

Attenzione quindi a non eccedere con i condimenti e con il sale a cena. Meglio abituarsi a salare poco le pietanze, o a usare sostituti del sale non speziati (come ad esempio il lievito in scaglie). Ma se spezie e alimenti confezionati sarebbero da evitare, quali sono invece i cibi consigliati?

Sì a riso, pasta, verdure e yogurt

Svelati i cibi nemici del sonno: le spezie e i cibi ricchi di sale. Nessuna controindicazione, invece, per i carboidrati, come pasta, pane, riso e derivati. Nella lista di ingredienti ammessi durante la cena ci sono anche le verdure, in particolare cavoli, rape e verdure a foglia verde in generale. Sì anche a formaggi (senza eccedere) e allo yogurt. Seguendo una dieta più attenta a cena, certamente riusciremo a riposare meglio.

