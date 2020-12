Chi di noi non è mai caduto vittima della tipica sonnolenza pomeridiana? La sonnolenza postprandiale, anche chiamata informalmente ‘abbiocco’, colpisce soprattutto nel primo pomeriggio, e dopo un lauto pranzo. Può causare non soltanto sonnolenza, ma anche difficoltà a concentrarsi, perdita di attenzione, sbadigli continui e mancanza di energia.

La sonnolenza dopo pranzo è un problema particolarmente serio per chi lavora in ufficio, e deve essere sveglio e all’erta anche durante l’orario pomeridiano.

Sono stati proposti diversi rimedi per combattere la sonnolenza, ma sfortunatamente la maggior parte di essi hanno poco effetto. Esiste un unico rimedio per combattere la sonnolenza dopo pranzo.

Caffè e zucchero servono a poco

Molti consigliano di bere un caffè doppio e ben zuccherato per combattere la sonnolenza postprandiale. La caffeina e lo zucchero dovrebbero aiutarci a stare all’erta e darci energia. Purtroppo, l’energia donata da un caffè è temporanea, e si esaurisce in poco tempo.

Anche le tecniche di meditazione sembrano avere poco effetto per tenerci svegli dopo un lauto pasto. Se vogliamo evitare il problema, la tecnica migliore è la prevenzione. Evitiamo di consumare a pranzo pietanze troppo pesanti, ed evitiamo soprattutto i carboidrati. Il pasto ideale per combattere la sonnolenza deve essere ricco di verdura (ad esempio un’ottima insalata con broccoli, olive e semi), frutta e acqua. Ma se è ormai troppo tardi e la sonnolenza ci ha attanagliato, come possiamo risolvere il problema? Esiste un unico rimedio per combattere la sonnolenza dopo pranzo.

Combattere la sonnolenza con una passeggiata

L’unico rimedio per combattere la sonnolenza dopo pranzo è quello di sforzarsi di fare un po’ di attività fisica, meglio se all’aperto. Prendiamoci qualche minuto dopo il pasto per fare una piccola passeggiata, per esempio intorno all’isolato, o in un parco.

L’aria fresca, e l’attività fisica sono l’unico rimedio che possono permetterci davvero di combattere la sonnolenza. Non è necessario che l’attività fisica sia rigorosa, possiamo anche passeggiare con tranquillità, ma l’importante è che sia sostenuta per almeno 5 o 10 minuti.

Ritorneremo al lavoro molto più svegli e produttivi.