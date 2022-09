Come potremmo riprendere sonno in 1 minuto e dormire per riposare il cervello

Secondo le ultime statistiche mondiali addirittura 1 abitante della terra su 3 soffrirebbe di stress e ansia. Cifre che sarebbero clamorosamente aumentate negli ultimi 36 mesi, anche per colpa di tutti gli avvenimenti che conosciamo. E andare a letto oggi, senza pensare al peso incredibile delle bollette e dei rincari che ci hanno colpiti, sembra davvero difficile. Sono sempre di più anche gli italiani che utilizzano, dietro consiglio medico, delle gocce omeopatiche e naturali per provare a prendere sonno con discreta facilità.

In questo senso ricordiamo che lo sport fa molto bene al nostro fisico, ma non farebbe altrettanto bene poco prima di dormire. Errore che purtroppo fanno in tanti e che pagherebbero poi proprio al momento di addormentarsi, con l’adrenalina che scorre impetuosa. Ma oggi vogliamo andare a vedere i casi in cui ci svegliamo in piena notte, facendo poi fatica a riaddormentarci. Senza dimenticare di tenere magari un bel romanzo sul comodino, per rilassarsi e riprendere sonno con qualche minuto di lettura.

Come riaddormentarsi in pochi secondi

Come potremmo riprendere sonno in 1 minuto e dormire serenamente con qualche consiglio semplice e utile. C’è sempre stato il mito di contare le pecorelle per cercare di riaddormentarsi, dopo essersi svegliati nel cuore della notte. Questa simpatica tradizione nasconderebbe comunque la verità di impegnare il cervello in un’attività che lo stancherebbe, fino a farlo riposare. Per riprendere il sonno in pochi minuti, le nostre nonne ci avrebbero consigliato un bicchiere di latte tiepido o una camomilla. Ma se proprio non abbiamo voglia di alzarci e preferiamo rimanere a letto, ecco che potremmo agire sulla respirazione. A patto di non avere problemi cardiaci e problemi respiratori, potremmo trattenere il respiro per una decina di secondi. Espirando poi per un tempo altrettanto simile. Questa respirazione controllata, ma rilassante potrebbe farci riaddormentare in pochi secondi.

Come riprendere sonno in 1 minuto e dormire serenamente per riposare il cervello

Riprendere sonno abbastanza velocemente permettendo al cervello di riposarsi potrebbe però richiedere anche un intervento esterno. A questo punto soprattutto se siamo esposti naturalmente all’agitazione, converrebbe assumere prima di andare a dormire una tisana calmante. In questo caso, come potrebbe suggerirci anche il nostro medico, potremmo assumere una tisana alla melissa. Magari unita alla valeriana e al biancospino, tutte piante che andrebbero ad agire in maniera naturale, calmando il sistema nervoso. E se stiamo affrontando un periodo particolarmente nervoso e nevrotico della nostra vita, per evitare di svegliarci durante la notte, sarebbe bene evitare il caffè dopo cena e limitare anche l’utilizzo degli alcolici.

