Proprio una disdetta quando arriviamo a casa e ci accorgiamo che le melanzane sono amare. Magari avevamo già pregustato una superba parmigiana e invece dobbiamo ripiegare su qualcos’altro di meno impegnativo. Eppure, esistono dei vecchi trucchi della nonna che ora utilizzano anche nelle migliori cucine per togliere l’amaro alle melanzane. Ecco svelati i 4 trucchi degli chef per eliminare l’amaro delle melanzane e renderle saporite come vedremo in questo articolo. Una volta letto non ci preoccuperemo più ma le affronteremo con questi sistemi efficaci.

Svelati i 4 trucchi degli chef per eliminare l’amaro delle melanzane e renderle saporite

Il primo è quello forse più conosciuto e prevede di immergere le melanzane in un letto di sale grosso e lasciarle riposare per una mezzoretta abbondante. Il sale farà da vero e proprio assorbente del gusto acidulo della melanzana riportandola al suo sapore naturale. Un suggerimento in più? Utilizzare il sale dell’Himalaya ancora più delicato e piacevole.

Ottima anche l’idea di utilizzare l’aceto balsamico in grado di intervenire efficacemente e velocemente sulle nostre melanzane. Prendiamo una pirofila e inseriamo le melanzane tagliate tra un po’ d’acqua e dell’aceto balsamico. Possiamo usare anche l’aceto normale, lasciando assorbire per una quarantina di minuti. Quindi risciacquiamo bene ed asciughiamo per la cottura.

Ultimo rimedio quello con latte, acqua e sale. Simile agli altri due prevede la stessa azione con l’immersione delle melanzane nella soluzione mista. Anche qui tra i 30 e i 40 minuti di riposo e poi una bella sciacquata prima di cucinare.

E se le melanzane sono amare anche dopo cotte?

Mettiamo caso che per distrazione, per la fretta di cucinare non abbiamo controllato il sapore della melanzana prima di iniziare la cottura. Se ci accorgiamo che sono ancora amare dopo la precottura, cosa dobbiamo fare? Non disperiamoci perché ancora una volta il sale ci verrà incontro.

Prendiamo una terrina e riempiamola di acqua fredda con una manciata abbondante di sale grosso. Inseriamo le melanzane precotte e lasciamole riposare per una mezz’oretta. Acqua fredda e sale faranno fuoriuscire il sapore amarognolo delle melanzane.

