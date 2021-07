La stitichezza, o stipsi che dir si voglia, è ancora più insopportabile con questo caldo che rende difficile ogni attività quotidiana. Un intestino pigro che non lavora bene mette in imbarazzo tutto l’organismo. Una dieta ricca di fibre e vitamine, ma anche acqua semplice e movimento è sempre un valido alleato. Ma se la stitichezza non vuol sentirne di abbandonarci dobbiamo spesso ricorrere alle purghe. Ecco, invece 2 tisane eccezionali per combattere la stitichezza e depurare l’intestino velocemente e naturalmente. Sarà un piacere davvero berle la sera prima di coricarci in modo che facciano l’effetto benefico per tutta la notte.

Con radici di tarassaco

Una delle erbe in assoluto più valide per sbloccare l’intestino e consentirci una regolarità in bagno è il tarassaco. Possiamo raccoglierlo nei prati dove cresce in maniera spontanea oppure andare in erboristeria e comprare l’estratto delle sue radici.

Prendiamo un pentolino con dell’acqua e inseriamo al momento dell’ebollizione mezzo cucchiaio di estratto di radice o un cucchiaio intero se vogliamo averne due tazze. Lasciamo in infusione per una decina di minuti, quindi filtriamo e beviamo prima di andare a dormire. La radice del tarassaco interverrà durante la notte depurando fegato e intestino, permettendo così un transito regolare.

2 tisane eccezionali per combattere la stitichezza e depurare l’intestino velocemente e naturalmente

Mentre la prima delle nostre due tisane è composta da un solo ingrediente e pur essendo piacevole è quasi un lassativo naturale, la seconda è una vera propria bevanda. Da assumere contro la stitichezza ma anche genericamente per dissetare e depurare. Ci servirà:

1 cucchiaino di fiori di camomilla o una bustina di quella solubile;

mezzo cucchiaino di liquirizia;

1 cucchiaino di malva;

semi di finocchio.

La preparazione della nostra tisana

Prendiamo una ciotolina e mescoliamo gli ingredienti sommariamente. Quindi prendiamo un pentolino con dell’acqua e portiamo a ebollizione inserendo tutto. Lasciamo in infusione per una decina di minuti, filtriamo e assumiamo prima di coricarci. Questa tisana avrò la stessa funzione della prima, cioè sbloccare l’intestino e la sua attività ma attraverso il sollievo della mucosa intestinale. Funzione specifica di camomilla e finocchio che depurano ma anche placano le difficoltà intestinali e gastriche.

