C’è un errore gravissimo che compiamo noi tutti quotidianamente ed è quello di sottovalutare l’effetto degli antibiotici. Prendiamo anche un semplice e seppur doloroso intervento dentistico che ci obbliga ad assumere antidolorifici e antibiotici. Magari per qualche giorno o addirittura una settimana. In questo arco di tempo stiamo a casa dal lavoro per permettere all’organismo di recuperare? Assolutamente no e così favoriamo il caos all’interno del nostro intestino non permettendogli di guarire completamente dall’infezione. Per questo è fondamentale anche la dieta ed ecco svelati finalmente gli alimenti che rinforzano i batteri buoni dell’intestino contro quelli cattivi.

Svelati finalmente gli alimenti che rinforzano i batteri buoni dell’intestino contro quelli cattivi

Partiamo da quei cibi e bevande che non permettono al nostro organismo di rimettersi pienamente durante e dopo un ciclo di antibiotici. Lo yogurt alla frutta, ad esempio che molti considerano un benefit per l’intestino contiene troppi additivi e zuccheri che fermentando favoriscono i gas intestinali. Diversa è la situazione dello yogurt bianco che vedremo poi.

Attenzione al vino bianco che così fresco e piacevole portiamo d’estate più volentieri sulle nostre tavole. Contiene infatti i solfiti degli additivi che contrastano i batteri cattivi ma inibiscono anche la produzione di quelli buoni. Attenzione, infine al peperoncino perché la sua capsaicina così benefica al nostro organismo può infiammare eccessivamente l’intestino contrastando l’effetto guaritore dell’antibiotico.

La dieta che rinforza l’esercito dei batteri buoni

Ecco invece cosa assumere per permettere agli antibiotici di fare ancora più effetto riducendo i tempi di guarigione secondo la medicina:

yogurt bianco e kefir pieni di sostanze benefiche fermentate come i bifidobatteri che mantengono equilibrato il livello dei microbioti intestinali;

avena e cereali integrali le cui fibre sono delle vere e proprie alleate della flora intestinale e della mucosa gastrica;

la lattuga e il carciofo che contengono tanta inulina, la sostanza vegetale di cui si nutrono i probiotici per proteggere il nostro intestino.

