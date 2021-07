I virus dei computer sono sempre più come quelli che colpiscono l’uomo. Se le varianti del Covid stanno nuovamente mettendo a repentaglio la salute mondiale così accade per internet. Virus sempre più aggressivi e potenti minacciano ogni giorno la nostra navigazione. Solo con queste efficaci procedure possiamo proteggere realmente computer e smartphone dai virus senza vivere nell’ansia. Ricordiamo infatti che le barriere antivirus dei computer della casa madre non servono a sventare l’attacco esterno.

Gli aggiornamenti sono fondamentali per la salute informatica dei nostri mezzi di comunicazione e svago. Così come le varianti della pandemia le varianti dei malware sanno aggirare i sistemi antivirus. I virus esterni infatti sanno sfruttare come pochi le imperfezioni del sistema e attaccare nei punti più vulnerabili.

Per questo è fondamentale eseguire anche un backup offline dei nostri dati in modo da mantenere sempre una copia archiviata. Le soluzioni sono 2: il classico hard disk esterno o i sistemi virtuali a pagamento mensile come Cloud.

Attenzione a giochi e offerte commerciali

I pirati del web sono sempre più furbi e hanno capito che possono aggirare la nostra attenzione con offerte commerciali e giochi invitanti. In quest’ottica è fondamentale controllare sempre l’indirizzo di posta elettronica del mittente. Ultime fregature sono i finti avvisi dei corrieri che ci invitano a prendere possesso di articoli vinti o in giacenza presso improbabili uffici postali. Stiamo lontani da tutto ciò.

Social e home banking il connubio pericolosissimo

Della serie al peggio non c’è mai fine ecco che adesso il pericolo arriva anche dai social. Soprattutto se sul dispositivo che utilizziamo per chattare è presente anche la piattaforma della banca per movimentare il denaro. È dannatamente straordinario come gli hackers più bravi riescano con degli inviti a collegarsi sui social a carpire i nostri dati sensibili. E, una volta che entrano nel sistema home banking siamo letteralmente alla loro mercè. Quindi mai e poi mai accettare amicizie da persone fasulle e potenzialmente pericolose.

