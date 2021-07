A quanti di noi sarà capitato di aver comprato uno splendido pantalone e non poterlo indossare perché troppo lungo. Non tutti, infatti, siamo in grado di utilizzare ago e filo e magari non riusciamo a trovare il tempo per portarlo dal sarto.

In altri casi potremmo voler mantenere le lunghezze per farne un uso più vario, quindi passare dai tacchi alle sneakers senza perdere la bellezza del modello. I più pratici, se il tipo di pantalone lo consente, fanno il risvolto magari aggiungendo delle spillette. Ma il risultato esteticamente non è dei migliori. Inoltre, è facile che il tessuto si rovini e che il pantalone finisca per lacerarsi.

Eppure, un sistema c’è per risolvere il problema e la nostra Redazione vuol svelare questo trucchetto ai suoi Lettori.

Ecco il trucco per accorciare un pantalone troppo lungo senza ago e filo

Il trucchetto che abbiamo scoperto va bene per un pantalone che abbia un modello tubolare e piuttosto morbido alla caviglia. Se provassimo a fare un semplice risvolto rischieremmo di ottenere un risultato esteticamente sgradevole e disordinato.

Inoltre, la gamba potrebbe apparire tozza e il pantalone scenderebbe pesante sulla caviglia. Ma veniamo alla soluzione, ecco il trucco per accorciare un pantalone troppo lungo senza ago e filo. Ci basteranno due elastici sottili per i capelli.

Sveliamo il trucchetto

Faremo passare ciascun piede in un elastico. Quindi lo posizioneremo a circa 1 cm dal fondo del tessuto quindi poco sopra la caviglia. A questo punto arrotoleremo il pantalone facendo un primo giro attorno all’elastico e poi un secondo giro. In questo modo il fondo dei pantaloni stringerà la gamba a circa 5 cm dalla caviglia. Le caviglie in vista regaleranno al look molta più aria e renderanno la gamba più slanciata. Camminando poi la piega non si muoverà di un millimetro, perché frenata dagli elastici e non correremo più il rischio che il pantalone tocchi terra. Staremo comodi e freschi. Volendo potremo tirarlo anche leggermente più in alto, per dare un tocco più sportivo al nostro outfit.