Alla fine, avevano ragione Cip e Ciop i simpatici scoiattoli della Disney a farsi la guerra per il possesso delle noci del giardino. Secondo un recente studio americano pubblicato sulla famosa rivista on line “Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition” le noci svolgono parecchie funzioni protettive per il nostro stomaco. Della serie 3 ottime noci al giorno e possiamo prevenire il batterio intestinale più pericoloso ossia l’Helicobacter pylori. Vediamo assieme ai nostri Esperti della Redazione questa recente scoperta e tutte le sue conseguenze.

Cos’è l’Helicobacter

Tra stomaco e intestino nel piloro si nasconde spesso questo batterio che nonostante la massiccia presenza in zona dei nostri anticorpi non ne viene attaccato. È talmente robusto che grazie alla sua forma a elica a cui deve il suo nome riesce a sopravvivere e attaccarsi alla mucosa gastrica. Il guaio è che aumentando il pH e quindi l’acidità dei tessuti attorno annulla i benefici dei succhi gastrici preposti al nostro metabolismo e alla digestione. Ecco quindi comparire i classici sintomi della gastrite e del mal di stomaco così lancinante da farci piegare in 2 dal dolore.

3 ottime noci al giorno e possiamo prevenire il batterio intestinale più pericoloso

Ecco allora intervenire alla perfezione le nostre noci che secondo lo studio americano favoriscono la produzione di alcune proteine difensive proteggendoci anche dall’Helicobacter. Oltre a ciò, le sostanze benefiche contenute nelle noci sono in grado di fare da antinfiammatorio naturale sia nella prevenzione che nella cura dei disturbi di stomaco. L’importante ovviamente è non esserne allergici altrimenti come si dice il palco crolla e non servono più alla difesa del nostro stomaco.

Non solo noci ma anche altri probiotici naturali

Se è vero che il 75% delle infezioni e delle malattie del nostro organismo parte proprio da stomaco e intestino ecco allora che è meglio fornire degli importanti alleati naturali. Non solo noci ma anche altri probiotici, cioè alimenti gastro-protettivi come:

aglio;

salvia;

tè verde;

propoli;

liquirizia;

broccolo.

