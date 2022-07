La crostata è uno dei dessert più buoni e semplici da realizzare, senza utilizzare tantissimi ingredienti. Molti, però, temono di farla perché bisognerebbe usare il burro per creare la pasta frolla. In realtà, però, non tutti sanno che questo grasso si può sostituire con tantissimi altri ingredienti, tra cui l’olio di semi.

Nella ricetta di oggi vedremo come utilizzare questo ingrediente e realizzare ugualmente una fragrante e leggera pasta frolla. Quest’ultima, poi, ci servirà per realizzare una deliziosa crostata sbriciolata da leccarsi i baffi. Ci serviranno:

350 g di farina 00;

125 g di zucchero semolato;

120 ml di olio di semi;

1 uovo;

1 tuorlo;

una bustina di lievito per dolci.

Per la farcitura alla crema, invece, avremo bisogno di:

280 g di mascarpone;

280 g di ricotta vaccina;

120 g di zucchero a velo.

Svelata la ricetta di questa deliziosa crostata alla crema e senza burro

Innanzitutto, prepariamo la nostra pasta frolla senza burro, leggera e fragrante. All’interno di una ciotola versiamo l’olio e lo zucchero ed iniziamo a mescolarli con l’aiuto delle fruste elettriche. Quando lo zucchero si sarà sciolto del tutto, aggiungiamo l’uovo ed il tuorlo e continuiamo a lavorare il composto. Mentre effettuiamo questa operazione, iniziamo a versare, poco per volta, la farina setacciata insieme al lievito per dolci.

Una volta terminata tutta la farina, continuiamo a mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo e compatto. Spostiamo quest’ultimo su un piano di lavoro, ricoperto di altra farina, e lavoriamolo con le mani cercando di compattarlo. A questo punto, ottenuto un bel panetto, ricopriamolo con della pellicola trasparente e riponiamolo in frigorifero per circa 30 minuti.

Nel frattempo, possiamo preparare la nostra fantastica crema al mascarpone. In una ciotola aggiungiamo quindi tutto il mascarpone, insieme a metà dello zucchero a velo, ed iniziamo a lavorarlo con le fruste elettriche. Prendiamo un’altra ciotola e lavoriamovi allo stesso modo la ricotta insieme all’altra metà di zucchero a velo. In questo caso, la ricotta dovrà essere ben asciutta e, prima di utilizzarla, andrebbe riposta in un colino per circa 90 minuti. Una volta finito, uniamo le due creme appena ottenute ed estraiamo la pasta frolla dal frigorifero.

La nostra frolla

Stendiamo quest’ultima nuovamente su un piano infarinato e, con l’aiuto di un matterello, otteniamo una sfoglia spessa 1 cm circa. Adagiamola alla base di uno stampo per crostata, precedentemente imburrata e infarinata, ed effettuiamo delle leggere pressioni per farla aderire. Ora non ci resta che versare la crema, livellarla con una spatola e sbriciolare sulla superficie le parti di impasto rimaste. Inforniamo a 180 gradi per circa 30 minuti, nella parte centrale del forno, e per gli ultimi 10 in basso. Quindi, ecco svelata la ricetta di questa deliziosa crostata che farà davvero impazzire tutti fin dal primo assaggio.

Lettura consigliata

Assolutamente da provare questa deliziosa e cremosa torta al limone senza uova e senza forno