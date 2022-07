Quando ci assale un’irrefrenabile voglia di dolce, spesso e volentieri ci capita di mangiare gelati e merendine che potrebbero cozzare un po’ con la nostra dieta. Quindi, per ovviare a questo problema, in genere si preparano in casa torte, crostate, pasticcini e tanto altro, seguendo ricette light e leggere. Il problema, però, è che la maggior parte delle preparazioni necessitano del forno che, con questo caldo, non è semplice da utilizzare. Per questi motivi, nella ricetta di oggi vedremo come realizzare una fantastica torta al limone, fresca e leggera, da cucinare con pochi ingredienti e senza il forno.

Per prepararla avremo bisogno di:

200 g di savoiardi;

500 g di panna da montare;

200 g di mascarpone;

300 ml di acqua;

100 g di zucchero;

2 cucchiai di amido di mais;

tre limoni.

Assolutamente da provare questa deliziosa e cremosa torta al limone senza uova e senza forno

Innanzitutto, creiamo un composto liquido al limone nel quale andremo ad inzuppare i savoiardi. Quindi, versiamo 100 ml di acqua all’interno di un pentolino insieme a 20 g di zucchero semolato. Accendiamo il fuoco ed inseriamo subito un po’ di scorza di limone (solo la parte gialla) tagliata a pezzetti. Una volta raggiunto il bollore, spegniamo il fuoco, aggiungiamo il succo di un limone intero e lasciamo raffreddare.

Ora passiamo alla fase successiva, ossia quella di creare la crema al limone. Per prima cosa montiamo 400 g di panna fredda da frigo, dopo di che incorporiamo delicatamente anche il mascarpone. A questo punto aggiungiamo la scorza grattugiata ed il succo di mezzo limone e continuiamo a mescolare. Fatto ciò, inseriamo anche un cucchiaio di zucchero a velo per smorzare un po’ l’acidità del limone.

Ora non ci resta che realizzare la nostra gelatina al limone che fungerà da guarnizione. In un pentolino, quindi, aggiungiamo 80 g zucchero, l’amido di mais, la buccia grattugiata di mezzo limone e mescoliamo. Dopo di che versiamo 200 ml di acqua e il succo di un limone e mescoliamo il tutto, accendendo la fiamma. Una volta raggiunta, anche qui, l’ebollizione, continuiamo a mescolare fin quando non avremo ottenuto un composto denso. Versiamolo all’interno di una ciotola e compriamola con una pellicola, in maniera tale da preservarne un po’ il calore.

Le ultime fasi

A questo punto non ci resta che assembrare la nostra torta. Cominciamo innanzitutto a bagnare i savoiardi nella bagna al limone ed adagiamoli sul fondo di uno stampo ad anello di 20 cm. Aggiungiamo quindi metà della crema al limone e ricopriamo nuovamente con un altro strato di savoiardi. Ricopriamo con l’ultima parte di crema e livelliamo per bene la superficie. Infine, versiamo la nostra gelatina di limone ancora calda e distribuiamola in maniera tale che copra tutta la superficie superiore. Lasciamo raffreddare la torta per una decina di minuti e poi riponiamola in frigorifero per circa 3 ore. Quindi, è assolutamente da provare questa deliziosa e cremosa torta al limone che farà felici grandi e piccini.

