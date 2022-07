Questa torta salata estiva da gustare anche fredda si prepara in 10 minuti

Se abbiamo voglia di variare il menu e scegliere qualcosa di più sfizioso da mangiare la sera, quando la morsa del caldo si allenta, possiamo preparare una quiche. La quiche è una torta salata di origine francese che si presenta con un’infinità di varianti golose. La più famosa è la Quiche Lorraine composta da un guscio di pasta brisée e farcita con uova, panna e pancetta. Un piatto veramente delizioso. Però, esistono delle varianti vegetariane sicuramente più leggere e adatte a questo periodo.

Una versione semplificata

Con l’aiuto degli Esperti di Cucina della Redazione, abbiamo scelto una versione decisamente semplificata che prevede l’impiego della pasta sfoglia già pronta per velocizzare le operazioni. Questa torta salata estiva, da gustare anche fredda, si può preparare veramente in 10 minuti a cui bisogna aggiungere il tempo di cottura in forno. Una soluzione sfiziosissima da servire come antipasto o piatto unico in abbinamento a una semplice insalata. È ottima anche da mangiare fuori casa, in un picnic all’aperto, in una domenica d’estate. Vediamo allora come preparare la nostra quiche.

Ingredienti per 6 persone

1 rotolo di pasta sfoglia;

200 g di ricotta;

100 g di feta;

4 uova;

200 g di spinaci o di erbette;

olio extravergine di oliva q.b.;

sale e pepe q.b.

Cottura: 35 minuti

Prima di iniziare con la preparazione della quiche, preriscaldiamo il forno a 210 gradi. In una ciotola versiamo le uova e le sbattiamo leggermente con una forchetta. Poi passiamo al setaccio la ricotta e la uniamo alle uova amalgamando bene il composto. Aggiungiamo la feta sbriciolata e aggiustiamo di sale e di pepe. A parte, facciamo lessare per pochi minuti in abbondante acqua salata gli spinaci o le erbette che devono essere freschissimi. A cottura ultimata li sgoccioliamo e li strizziamo ben bene. Poi li sminuzziamo in piccoli pezzi e li uniamo al composto già pronto. Giriamo per amalgamare.

Ora foderiamo uno stampo da torta salata rivestito di carta da forno con la pasta sfoglia. Eliminiamo l’eventuale pasta in eccesso e pungiamo la restante con i rebbi di una forchetta. Trasferiamo l’impasto di uova e ricotta sulla pasta sfoglia e cospargiamo con i pinoli. Versiamo un filo d’olio sulla quiche e inforniamo per 35 minuti. Dopo 10 minuti di cottura abbassiamo la temperatura a 180 gradi.

La quiche si serve sia calda che fredda accompagnata da un buon vino rosso.

