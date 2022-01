Semplicemente grandioso il 2022 per 2 segni spesso massacrati ma che appoggiati da Giove trionferanno diventando protagonisti assoluti. Non anticipiamo nulla ai nostri Lettori che ancora non abbiano letto questo articolo. Prima, però di arrivare a parlare di tutto l’anno, c’è di mezzo gennaio. Che già di suo è un mese particolarmente difficile per molti di noi. Significa infatti spesso la ripresa del lavoro e degli studi, ma anche psicologicamente l’inizio di una nuova avventura. Senza considerare che a tutti gli effetti è il primo traguardo del nuovo anno che ci andrà a invecchiare. Ma come diceva saggiamente quello: non invecchiamo ma maturiamo. E attenzione che sulla ruota di questo fortunatissimo segno è in arrivo un gennaio pieno d’oro e di fortuna grazie all’appoggio di Giove.

Strano anno davvero

Avevamo annunciato in un nostro articolo precedente che l’anno del Capricorno sarebbe stato un continuo saliscendi. Una specie di batteria, in cui i due poli negativi e positivi, continuano ad alternarsi. Solo la situazione amorosa sembrerebbe schiudere orizzonti di gloria per tutto l’anno. Ma, le stelle di gennaio, sembrerebbero favorire proprio questo segno. Non dovrebbe però trattarsi di fortuna e basta. Grazie, infatti all’appoggio di Giove, sarà l’energia a determinare la fortuna di questo segno. In un panorama di 2022 con luci e ombre, gennaio sembrerebbe invece illuminarsi e non poco.

Sulla ruota di questo fortunatissimo segno è in arrivo un gennaio pieno d’oro e di fortuna grazie all’appoggio di Giove

Tradizionalmente il Capricorno è un segno che odia essere preso in giro. Le promesse da marinaio non gli piacciono proprio. Preferisce idee concrete e piani ben strutturati. Se si trova invece a che fare con venditori di fumo, si arrabbia e parecchio. Ecco, quindi che gennaio potrebbe essere il mese in cui il successo arriverà nei progetti con basi solide. A livello lavorativo e professionale le stelle sembrano promettere promozioni e soldi in arrivo. Attenzione, però a due cose fondamentali, chiavi di questo successo:

non prendere responsabilità in più rispetto alle proprie, facendo il lavoro degli altri;

fregarsene di chi prova a mettere i bastoni tra le ruote dei progetti in fase di svolgimento.

Molto bene l’amore, come avevamo anticipato, con solo qualche piccolo screzio tra le coppie affiatate. Non solo Giove, ma anche Venere favoriranno le nuove coppie e il loro desiderio di mettere su il nido d’amore.

