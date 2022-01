Le azioni FNM sono alla prova delle resistenze, i livelli chiave da monitorare per le prossime settimane

Qualche mese fa nell’analizzare il titolo in questione ci chiedevamo se la spinta rialzista fosse già esaurita. La storica area di resistenza a 0,718 euro, infatti, già in passato (aprile/maggio 2020) aveva frenato l’ascesa del titolo.

Purtroppo per i rialzisti la resistenza aveva impedito la continuazione del rialzo spingendo le quotazioni al ribasso giù fino in area 0,6 euro (minimo in area 0,597 euro) in prossimità del II obiettivo di prezzo in area 0,585 euro.

La situazione, però, adesso potrebbe stare cambiando vista la tenuta del supporto e il segnale di acquisto dello Swing Indicator. Per una conferma definitiva del rialzo, però, bisognerà attendere una chiusura settimanale superiore a 0,6489 euro. In questo caso, infatti, si aprirebbero le porte per il raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 0,741 euro. A seguire, poi, gli obiettivi successivi si trovano in area 0,89 euro (II obiettivo di prezzo) e 1,029 euro (III obiettivo di prezzo). Da notare che area 0,65 euro corrisponde al I obiettivo di prezzo della proiezione ribassista in corso. Le azioni FNM sono alla prova delle resistenze, quindi, e i livelli indicati vanno monitorati con molta attenzione in chiusura settimanale.

I ribassisti, invece, riprenderebbero nuova forza nel caso di chiusure settimanale inferiori a 0,585 euro. In questo caso il titolo potrebbe accelerare verso area 0,519 euro (III obiettivo di prezzo).

La valutazione

Dal punto di vista della valutazione basata sui multipli di mercato, il titolo FNM risulta essere sottovalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. Fa eccezione il rapporto tra gli utili futuri e il prezzo attuale. Inoltre, il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Di particolare interesse è anche il rendimento del dividendo distribuito dalla società che negli anni scorsi è stato di circa il 4%. Le previsioni degli analisti per i prossimi 3 anni parlano di un rendimento che dovrebbe confermarsi intorno al 5%.

L’unico aspetto veramente negativo è legato alla situazione finanziaria con un rapporto Debito a Lungo Termine/Capitale MRQ 147,2% e un rapporto Debito Totale/Capitale MRQ 687,95%. Inoltre, sia l’indice di liquidità di breve che di lungo periodo sono inferiori a 1, 0,55 per l’esattezza, indicando una situazione di sofferenza.

Le azioni FNM sono alla prova delle resistenze, i livelli chiave da monitorare per le prossime settimane: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo FNM (MILFNM) ha chiuso la seduta del 4 gennaio a quota 0,633 euro in rialzo dello 0,64% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale