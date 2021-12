Guardando l’oroscopo del 2022 appare chiaro come Ariete e Toro potrebbero farla da padroni. Dall’amore alla professione, dai soldi alla famiglia. Saranno 12 mesi intensi, prolifici e assolutamente produttivi. Ma dietro questi due segni sicuramente invidiati, ecco comparirne altri due che riusciranno a ritagliarsi delle grandi soddisfazioni. Semplicemente grandioso il 2022 per 2 segni spesso massacrati ma che appoggiati da Giove trionferanno diventando protagonisti assoluti. A differenza di Ariete e Toro che saranno molto aiutati dalla fortuna, i segni che vedremo, la fortuna se la andranno a cercare. Ma con la complicità del padre degli Dei, pronto a intervenire.

Tante sfide e tanta carne al fuoco per il Cancro

C’è un segno che potrebbe approfittare di uno dei suoi potenziali difetti per sfondare nel 2022. Il segno è quello del Cancro e il suo difetto sarebbe il disordine. Il Cancro, con tutto l’orgoglio di cui è in possesso si è infatti messo in testa di esplorare nuovi orizzonti. Vuole provare delle nuove sfide lavorative e lanciarsi nelle battaglie anche più sanguinose. Mentre i primi mesi dell’anno potrebbero essere di studio, attenzione alla seconda parte del 2022. Qui il famoso caos iniziale potrebbe diventare davvero un campo di battaglia seminato di successi. C’è Giove ad accompagnare in tutte queste sfide il Cancro, fornendogli gli attributi necessari per spuntarla praticamente sempre.

Semplicemente grandioso il 2022 per 2 segni spesso massacrati ma che appoggiati da Giove trionferanno diventando protagonisti assoluti

Se Il Cancro è pronto a lanciarsi nella mischia, la Bilancia non è da meno, anzi. Se il segno che abbiamo visto prima si getterà in tutte le battaglie, la Bilancia entrerà anche nei duelli. C’è grandissimo spirito di rivincita e di rivalsa in questo segno. Ci sono dei sogni da realizzare, dei desideri da rendere reali e degli obiettivi da raggiungere. Giove appoggerà tutte le sfide di questo segno, entrando anche in contrasto con Saturno, che sarà all’opposto. Non ci sarà spazio per i tentennamenti e gli indugi, ma fuori il coraggio e il senso della sfida. Qui, in gioco c’è il futuro di questo segno, che vuole diventare protagonista assoluto, camminando sulle proprie gambe. In molte occasioni potrebbe sembrare di essersi cacciati in un vicolo cieco e servirà una buona dose di ottimismo. Le sfide che attendono la Bilancia nel 2022 saranno tantissime e verranno vinte praticamente tutte.

Approfondimento

Non solo Ariete e Toro ecco il segno protagonista del 2022 che andrà d’accordo con tutti seminando d’oro la propria vita