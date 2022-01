I nati tra il 22 novembre e il 21 dicembre fanno parte del Sagittario, un segno zodiacale di fuoco. Tra i più complessi, i Sagittario sono governati da Giove e il loro segno opposto sono i gemelli.

Di indole mutevole si collocano nella stagione invernale, ma sono tutto l’opposto della stagione fredda e rigida. La loro rappresentazione grafica è un centauro: metà umano e mano animale. Per questo, hanno in sé una parte razionale e una parte animale, molto istintiva. Sono creativi, amorevoli, passionali, ma anche difficilmente inquadrabili in monotone abitudini quotidiane. Come fare a combattere una volta per tutte la loro costante voglia di fuggire?

Le affinità

Essendo uno spirito libero i nati sotto questo segno apprezzano di buon grado ogni tipo di cambiamento. Per questo si adattano facilmente ad ogni situazione, ma come si adattano, velocemente si scocciano e ricercano nuovi stimoli. Sono avventurieri, energici e positivi. Hanno un temperamento coraggioso e vivace. Anche nelle relazioni di coppia, spesso perdono interesse per una vita sedentaria e poco elettrizzante. Per questo motivo è necessario attuare qualche piccolo accorgimento per conviverci. Soprattutto se siamo dei tipi pacati e tranquilli, dovremo cercare di non farci trasportare troppo dalla loro mutevolezza. Se siamo dei Pesci, o Capricorno o del Toro potremo avere dei problemi con questo segno, ma nulla di irrimediabile! Potremo solamente trovare fastidioso il loro temperamento troppo spumeggiante alle volte. Bilancia, Leone, Acquario e Ariete sono dei segni che hanno, al contrario, particolari affinità astrologiche.

Questo semplicissimo modo di vivere sconfiggerà la voglia di scappare tipica del Sagittario

Non perdiamoci d’animo in qualsiasi caso. Cerchiamo piuttosto di ideare qualche accorgimento che ci salverà la quotidianità. La prima cosa da fare è non costringerli troppo. Infatti, i Sagittario amano moltissimo la loro libertà e indipendenza e, vincolarli, significherebbe perderli. Non vanno però sempre assecondati, perché rischieremo di mettere in ombra noi stessi e non è una buona tattica per vivere al meglio la nostra vita. Pensiamo piuttosto a delle cose concrete da fare insieme. Se siamo una coppia o un gruppo di amici sperimentiamo esperienze tutte insieme e sempre diverse. Se, per esempio, abbiamo tutta la settimana impegnata con il lavoro o impegni vari, utilizziamo la domenica come giornata dedicata all’essere spumeggianti. Facciamo delle attività tutte diverse e soprattutto gratuite. Andiamo al mare d’inverno per fare un picnic sulla spiaggia e giocare a racchettoni. Andiamo a scalare o a fare una bella passeggiata in montagna. Organizziamo serate di giochi tutti insieme: i Sagittario amano mettersi in gioco con domande di ogni tipo, di cultura generale, di scienza, di gossip. Sono e saranno sempre dei sapientoni. Dimostriamogli che siamo alla loro altezza. Facciamogli dei regali inaspettati e poco costosi. E, poi, se vogliamo davvero stupirli non tarpiamo loro le ali. Ogni tanto hanno idee brillanti o cose da fare interessanti: facciamole insieme a loro. Amano essere coinvolti in contesti di ogni tipo e sono anche molto generosi. Facciamoci portare a mangiare thai, soprattutto se non lo abbiamo mai sperimentato. Lasciamoci stupire e vedremo che anche per noi, la quotidianità si riempirà di affascinanti sfumature colorate. È questo il semplicissimo modo di vivere che sconfiggerà la voglia di scappare tipica dei Sagittario, una volta per sempre. Brilliamo insieme a loro, aumentando il divertimento e l’amore in ogni piccola cosa che facciamo insieme.