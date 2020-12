Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La cucina mediterranea, si sa, non è soltanto tra le più salutari al mondo ma senza dubbio tra le più saporite. I sapori freschi e intensi della nostra tradizione culinaria non sono limitati alla stagione estiva: anche in inverno possiamo goderci un piatto squisitamente mediterraneo grazie a ingredienti conservati con metodi tradizionali. E tra gli ingredienti più amati soprattutto nel sud Italia, ci sono sicuramente i pomodori secchi e i capperi. Questi due ingredienti saporitissimi si sposano perfettamente per creare un sugo insolito e gustosissimo con cui condire la pasta. Vediamo come preparare un sugo di pomodori secchi e capperi per una pasta mediterranea vivace e coinvolgente.

Ingredienti per due persone

a) 200 gr di pasta (per questa ricetta è ottima la pasta lunga come linguine o spaghetti);

b) 100 gr di pomodori secchi sott’olio;

c) una manciata di capperi;

d) uno spicchio d’aglio;

e) un ciuffo di prezzemolo fresco;

f) olio di oliva q.b.;

g) sale q.b.

Procedimento

Il procedimento per preparare un sugo di pomodori secchi e capperi per una pasta mediterranea vivace e coinvolgente è semplicissimo. Per prima cosa, mettiamo i capperi a bagno per dissalarli. Lasciamoli almeno mezz’ora, cambiando una volta o due l’acqua.

Tagliamo a striscioline sottili i pomodori secchi. Se desideriamo un sugo più cremoso, possiamo frullare metà dei pomodori con dell’olio fino a ottenere una crema.

In una padella capiente ben oliata, mettiamo a soffriggere uno spicchio d’aglio. Poi aggiungiamo i pomodori secchi, e i capperi dissalati e ben strizzati.

Nel frattempo, cuociamo la pasta in una pentola con abbondante acqua salata.

Quando la pasta sarà cotta, scoliamola e gettiamola nella padella con il sugo di pomodori secchi e capperi. Estraiamo lo spicchio d’aglio, e guarniamo la pasta con un ciuffetto di prezzemolo tritato grossolanamente. Serviamo ben caldo. Buon appetito!

