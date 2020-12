Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le feste sono ormai alle porte ed anche se fuori fa freddo, per stupire la famiglia, si può preparare un dolce diverso dai tradizionali panettoni e pandori e servire un dolce freddo. Anzi, semifreddo. Le sue caratteristiche sono l’infinita golosità e la semplicità nel realizzarlo. Infatti, il semifreddo è un dolce al cucchiaio molto semplice da preparare. Può essere realizzato in molteplici varianti ed è cremoso e vellutato. Ci sono diversi modi per prepararlo, quello che vogliamo suggerire oggi è forse uno dei più semplici e con pochi ingredienti. Ecco come preparare un dolce alternativo che stupirà gli ospiti a Natale: il semifreddo ai pistacchi di Bronte.

Ingredienti

250 gr. di pistacchi di Bronte;

250 gr. di mascarpone;

3 uova;

60 gr. di zucchero;

100 gr. di cioccolato bianco.

Preparazione del delizioso semifreddo ai pistacchi

Con l’aiuto di un tritatutto, tritare i pistacchi e metterli da parte. Prendere le uova e dividere i tuorli dagli albumi. Montare poi i tuorli con lo zucchero ed ottenere un composto spumoso e con le bollicine. Aggiungere, poco alla volta, il mascarpone e la granella di pistacchi ai tuorli al fine di amalgamare il tutto.

A questo punto montare gli albumi a neve ferma ed incorporarli con movimenti delicati dal basso verso l’alto con l’aiuto di una spatola. Versare il composto in uno stampo da plum cake foderato di carta forno.

Lasciare riposare nel freezer per 4 ore. Prima di servire il dolce, far sciogliere a bagnomaria il cioccolato bianco. Sformare il semifreddo su un piatto da portata e versare sopra un po’ di cioccolato bianco fuso. Tagliare a fettine e godersi il dolce. Per i più golosi consigliamo di aggiungere altra granella di pistacchi sopra il semifreddo per guarnire. Questo è senz’altro un dolce alternativo che stupirà gli ospiti a Natale: per gli amanti del pistacchio è una delizia tutta da provare.

