La pasta è uno dei piatti tipici della tradizione italiana. Esistono mille formati da cucinare in altrettanti modi diversi. Dalla semplicissima e gustosa pasta con il sugo di pomodoro, alle ricette più elaborate come la pasta con patate, fagiolini e pesto. Non esiste ricetta con la pasta che non sia sfiziosa e nutriente. Oggi vi presentiamo una delle ricette più gustose della nostra tradizione: la pasta capperi e olive per un’esplosione di gusto. Vediamo la ricetta della pasta capperi e olive per un’esplosione di gusto.

Ingredienti per due persone

200 gr di pasta;

una manciata di capperi sotto sale;

70 gr di olive;

un rametto di prezzemolo;

olio di oliva q.b;

sale q.b.

Scegliamo il formato di pasta e prepariamo gli ingredienti

Possiamo realizzare questa ricetta con qualsiasi formato di pasta, ma sono particolarmente indicati i formati corti, come ad esempio le penne, i sedani o i tortiglioni. Per prima cosa dissaliamo i capperi. È un’operazione semplicissima, che però richiede un po’ di pazienza. Rimuoviamo a mano i granelli più grandi di sale, poi mettiamo a bagno i nostri capperi. Cambiamo l’acqua per due o tre volte ogni cinque minuti. Poi strizziamoli.

Nel frattempo denoccioliamo le olive se abbiamo acquistato quelle col nocciolo. Le olive migliori per questa ricetta sono quelle piccole e saporite, ad esempio le taggiasche, ma qualsiasi tipo di oliva andrà bene.

Procedimento

Preparati gli ingredienti, la ricetta è velocissima. Facciamo bollire abbondante acqua salata in una pentola. Quando l’acqua bolle, gettiamo la pasta. Nel frattempo prepariamo la salsa. Mettiamo in un mixer i capperi, le olive denocciolate, un rametto di prezzemolo, e un filo olio di oliva. Tritiamo gli ingredienti. Aggiungiamo dell’olio se risulta troppo densa.

Quando la pasta è cotta, scoliamola, gettiamola in padella e condiamola con la salsa capperi e olive che abbiamo appena preparato. La nostra pasta è pronta. Buon appetito.