Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Come tutti sanno perfettamente l’aceto è un ingrediente che viene utilizzato in cucina per tantissimi tipi di ricette. È il condimento perfetto ad esempio da inserire in una bella insalata, nella maionese, sopra al pesce o alla carne. Ma non tutti sono a conoscenza di tutti i modi in cui questo ingrediente può essere utilizzato in casa.

Gli usi alternativi

Ad esempio, quante volte è successo di accorgerci all’improvviso di una macchia sul muro di cui non conosciamo assolutamente la causa? Il modo perfetto per eliminarla e ottenere nuovamente il bianco che caratterizzava la nostra parete è proprio una miscela di acqua e aceto.

Basterà immergere una spugnetta nella miscela e strofinare fin quando non verrà via. Non dimentichiamoci che questo ingrediente è un nostro alleato anche nella pulizia del lavandino. Sarà successo a tutti sicuramente almeno una volta di avere il lavandino della cucina intasato. Versando l’aceto nello scarico potremmo essere molto fortunati e risolvere il problema in pochissimo tempo senza rivolgerci all’idraulico. Non solo, possiamo utilizzare questo ingrediente anche per rendere più morbidi i nostri vestiti che siano maglioni, pantaloni o addirittura calzini. Ma oltre a tutti questi usi alternativi che senza dubbio possono semplificarci la nostra vita domestica vediamone insieme un altro molto importante.

Ecco perché ultimamente tutti stanno versando l’aceto sul pane prima di gettarlo nel secchio.

Il trucco geniale

Sicuramente per eliminare tutti i cattivi odori. Quante volte ci succede di dover correre giù a gettare l’immondizia perché la spazzatura ha un odore insopportabile e impossibile da tenere in casa? Spesso questo succede anche se il secchio non è pieno o addirittura è ancora semi vuoto.

Purtroppo, però, ci sono cibi che se scadono o vengono conservati in modo sbagliato emanano odori davvero difficili da sopportare. Oggi, però, con questo trucco sveliamo come risolvere questo problema. È molto semplice, basta versare qualche goccia di aceto su una fetta di pane e inserirlo nel nostro secchio della cucina. Lasciandolo agire una notte intera noteremo subito buoni risultati. La mattina seguente noteremo con stupore che i cattivi odori saranno spariti magicamente proprio grazie a questo ingrediente.

Ecco svelato perché ultimamente tutti stanno versando l’aceto sul pane prima di gettarlo nel secchio.