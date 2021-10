Ognuno di noi dovrebbe imparare ad ascoltare attentamente il proprio corpo. Infatti, ci sono spesso alcuni segnali che l’organismo tenta di inviare e che potrebbero rappresentare un campanello di allarme. Il corpo è una macchina perfetta e, proprio per questo, se vediamo che qualcosa non ci torna, dobbiamo prestargli attenzione. il nostro organismo cerca in tutti i modi di creare una connessione con noi e lo fa anche con segnali che a volte possono sembrare banali e comuni. Analizzandoli, con l’aiuto di un esperto, potremo sicuramente capirne di più e, soprattutto, comprendere come agire di conseguenza.

Sudorazione pressione al petto e vomito potrebbero semplicemente essere la conseguenza di un eccesso di questa vitamina

Come avevamo già spiegato più volte in passato, dobbiamo imparare a riconoscere i segnali che il corpo invia. In questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo evidenziato alcuni segni che indicano un colesterolo cattivo troppo alto. Oppure, in un altro articolo, avevamo indicato alcuni sintomi che si possono riscontrare nel caso di un tumore specifico. Oggi continuiamo facendo la stessa cosa, ma concentrandoci questa volta sui sintomi dovuti a una quantità troppo elevata di una specifica vitamina. Infatti, sudorazione pressione al petto e vomito potrebbero semplicemente essere la conseguenza di un eccesso di questa vitamina.

Dosi troppo elevate di vitamina K, ecco come reagisce il nostro corpo e cosa possiamo fare

In questo caso ci concentreremo sulla vitamina K, importantissima per le ossa e la coagulazione del sangue. Assunta tramite diversi cibi (tra cui gli spinaci o i pomodori), questa vitamina risulta essere davvero utile al nostro organismo. Ma solo nelle giuste quantità. Come indicano gli esperti, infatti, dosi troppo elevate di vitamina K potrebbero portare a conseguenze tutt’altro che piacevoli. Tra queste ne possiamo annoverare diverse. Per esempio, potremo riscontrare una sudorazione poco consona o degli episodi di oppressione all’altezza del petto. Inoltre, altri segnali che possiamo evidenziare sono il vomito e le vampate di calore. Ma non solo. Un eccesso di questa vitamina potrebbe anche portare a trombosi e anemia.

Dunque, si tratta sicuramente di problemi che nessuno vorrebbe avere. Le dosi giornaliere generalmente consigliate sono di 140 microgrammi al giorno, ovviamente per soggetti sani e adulti. Ma comunque, anche se dovessimo rientrare in queste categorie, non dovremmo fare di testa nostra. Parlare con il nostro medico di fiducia e chiedere informazioni maggiori a lui riguardo la situazione potrà di sicuro tornarci più che utile.

