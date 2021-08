In tanti di noi sono molto attenti alla propria salute e al proprio benessere. Soprattutto se stiamo avanzando con l’età. Con il passare degli anni, infatti, siamo ben consapevoli che i problemi a livello di salute rischiano di aumentare. Ed è per questo che dovremmo stare sempre piuttosto attenti. Prendersi cura di sé significa amarsi e questo è un aspetto fondamentale per condurre una vita sana e felice. E proprio per questo motivo, oggi vogliamo evidenziare un piccolo sintomo che non dovremmo ignorare.

Attenzione a questo fastidio comunissimo che in realtà indica un colesterolo cattivo alto

Come abbiamo appena sottolineato, con l’avanzare dell’età dobbiamo iniziare a pensare molto di più alla nostra salute. Infatti, durante il periodo di vita “media”, possiamo prenderci cura di noi come si deve, evitando alcuni problemi nella vecchiaia. Per esempio, una delle situazioni che spaventa molti è quella di trovare un livello di colesterolo troppo alto. E, come dimostra questo studio, se si hanno dei livelli bassi di colesterolo nell’età definita media, avremo la possibilità di vivere una vecchiaia migliore e più serena. Proprio per questo, dobbiamo prestare attenzione alle avvisaglie che il nostro corpo ci manda.

Ecco un sintomo che, legato ad altri, potrebbe indicare dei livelli di colesterolo cattivo troppo alti

Il segnale che ci manda il nostro corpo e di cui stiamo trattando oggi probabilmente in pochi se lo aspetterebbero. Infatti, un sintomo di un colesterolo cattivo troppo alto potrebbe essere rappresentato dall’alitosi. Dunque, dovremmo davvero far attenzione a questo fastidio comunissimo che in realtà potrebbe anche indicare un colesterolo cattivo alto. Ovviamente, questo non vuol dire che se soffriamo di alitosi abbiamo sicuramente un alto livello di colesterolo cattivo. Ma questo problema, affiancato da altri sintomi tipici, potrebbe essere un campanello d’allarme. Purtroppo, i segnali che il nostro corpo ci dà riguardo il colesterolo sono pochi o, spesso, inesistenti. Ed è proprio per questo motivo che delle analisi del sangue consigliate da un medico curante potranno dare una risposta a tutti i nostri quesiti.

