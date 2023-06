Sudi tantissimo su faccia e ascelle? 3 rimedi superlativi per nascondere la pelle lucida e non fare brutte figure

Evita momenti imbarazzanti davanti alle persone in modo semplice e veloce con questi tre prodotti da avere sempre in borsa.

L’estate è la stagione preferita di moltissime persone. Finalmente le vacanze sono sempre più vicine e ci dedicheremo a sole, mare e relax. L’estate è un momento perfetto anche per la nostra tavola. In questo periodo dell’anno, infatti, nasce la frutta più dolce e morbida: ciliegie, fragole, albicocche, per non parlare di anguria, fichi e tanto altro. E lo stesso discorso vale anche per la verdura!

Sudorazione eccessiva

D’altro canto, però, l’estate porta con sé anche qualche piccolo lato negativo. Quando il caldo diventa eccessivo, infatti, il nostro corpo ne risente. Può capitare di sentirsi stanchi, spossati e deboli a causa delle alte temperature, e non solo. Una delle risposte più comuni al caldo messa in atto dal nostro corpo è il sudore. Sudare, infatti, è un processo fondamentale per il nostro corpo, che permette la sua termoregolazione. In sostanza, quando fa caldo, o quando compiamo un’attività fisica che ci mette alla prova, la nostra temperatura aumenta, e noi sudiamo. Ed è proprio così che l’organismo riesco a tenere sotto controllo la nostra temperatura. Parliamo, quindi, di una prassi fisiologica, ma che non tutti vivono allo stesso modo.

Alcune persone, infatti, sudano eccessivamente, anche in zone del corpo molto visibili all’esterno. Tutti abbiamo conosciuto almeno una persona il cui sudore è molto evidente sul viso o, se non l’abbiamo conosciuta, probabilmente quella persona siamo noi. Visto che le goccioline di sudore sul viso possono creare particolare disagio e imbarazzo, ecco quali prodotti possiamo usare per migliorare la situazione.

Sudi tantissimo su faccia e ascelle? Tieni sempre in borsa questi tre prodotti che leniscono e rinfrescano la tua pelle

Quando sudiamo può capitare che i nostri indumenti presentino qua e là delle chiazze scure. Nulla di grave, se non fosse che le macchie di sudore sono difficilissime da mandare via, poiché spesso lasciano dei bruttissimi aloni giallastri. Per fortuna esiste una pasta sbiancante in grado di rimuovere queste macchie. Ma come eliminare anche la tipica puzza di sudore?

Anche in questo caso la soluzione esiste e riguarda un deodorante che costa anche meno di 1 euro, che ci permetterà di profumare tutto il giorno. E per eliminare il sudore dalla faccia, invece, cosa si potrebbe usare? La risposta comprende tre prodotti che dovremmo tenere sempre in borsa.

Una crema che opacizza la pelle e non solo

Hai mai sentito parlare della crema opacizzante per la pelle? Esiste ed è perfetta per chi suda eccessivamente soprattutto sul viso. Questo prodotto, infatti, riuscirebbe ad assorbire il sebo in eccesso prodotto dalla pelle, causa anche della patina lucida che generalmente si manifesta sulla fronte e sotto il naso.

In farmacia e parafarmacia potremo trovare tantissime versioni di questa crema, che ci cambierà realmente le giornate.

Acqua termale per rinfrescare

Se sudi tantissimo su faccia e ascelle, dovresti avere sempre con te un’acqua termale da nebulizzare sul viso. Questa è un’ottima soluzione per rinfrescare la tua pelle e per abbassare la tua temperatura corporea. Oltretutto l’acqua termale farà molto bene alla pelle grazie ai suoi componenti.

Il tocco naturale che aiuta la pelle

Infine ricordiamo che l’Hamamelis è un rimedio naturale perfetto per contrastare la sudorazione. Usare creme viso o prodotti per la skincare a base di questo estratto ci aiuterà a combattere il sudore e a stare subito meglio.