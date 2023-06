La settimana inizia con un buon tono rialzista, e come da attese continua il trend inziato da qualche settimana. Si è giunti a un punto decisivo. Come da nostre attese, le resistenze che bloccano i prezzi da diversi mesi, ora potrebbero essere “spazzate via” con forza, per far salire le quotazioni fino al setup annuale del 4 agosto, prima di una discesa di alcuni punti percentuali. Sui mercati tutto continua a essere in linea con le previsioni, ma facciamo un riepilogo delle nostre attese.

Le ragioni per salire

Ecco quali sono i motivi che ci fanno ritenere che i mercati siano all’inizio di un Toro pluriennale:

dal 1898 ad oggi, nei primi 27 mesi del decennio si sono formati i minimi del decennio stesso;

se il mese di gennaio è stato positivo (e quest’anno è stato così), con probabilità superiori al 90% il rendimento annuale sarà positivo (barometro di gennaio);

il terzo anno del ciclo presidenziale con probabilità superiori all’80% ha registrato forti rialzi (anche superiori al 20%).

A queste probabilità si associano pattern rialzisti che avvalorano lo scenario. Ad esempio le medie 200/400 e 600 settimanali sono orentate al rialzo.

Torniamo al breve termine.

Nei prossimi giorni si riuniranno le Banche centrali (FED e BCE), ma non attendiamo grossi cambiamenti dello scenario, anzi un’ulteriore convalida che i prezzi azionari possono continuare a salire grazie a “un atterraggio morbido dell’economia” nei prossimi mesi.

Sui mercati tutto continua a essere in linea con le previsioni: i livelli che mantengono il trend al rialzo

Alle ore 16:23 della giornata di contrattazione del giorno 12 giugno leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

16.093

Eurostoxx Future

4.322

Ftse Mib Future

27.430

S&P500

4.309,27.

Cosa manterrà intatto il rialzo fino a mercoledì 14 giugno?

La tenuta in chiusura di seduta giornaliera di:

Dax Future

15.645

Eurostoxx Future

4.216

Ftse Mib Future

26.660

S&P500

4.170.

Se non ci sbagliamo, questa settimana potrebbe essere di forte accelerazione al rialzo. Vedremo poi cosa accadrà.

