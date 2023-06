3 rossetti che ingrandiscono le labbra sottili a 50 e 60 anni. Ecco il trucco alla moda!

Per rimpolpare le labbra sottili puoi affidarti ai rossetti migliori. Eccone tre che ti aiuteranno a rinvigorirle dopo la mezza età, consigliati dalle make up artist. Inoltre, ti sveliamo il segreto dell’attrice americana Helen Mirren per averle toniche e belle anche a 70 anni.

Quando si passano i 50 anni il corpo inizia a perdere di tonicità. Anche le labbra possono risentirne e cambiare il loro aspetto. Si potrebbero assottigliare e non risultare più carnose e seducenti come a venti o trent’anni. Eppure, con il giusto cosmetico potremmo dare una svolta al nostro make up. Il rossetto è un aiuto formidabile se scelto correttamente. Vediamo, perciò, quali sono le tre opzioni in commercio su cui puntare l’attenzione e ideali per le donne mature.

3 rossetti che ingrandiscono le labbra sottili delle migliori marche

Perché rinunciare a curarsi una volta che si inizia a invecchiare? I segni dell’età si possono nascondere. Col rossetto ideale, per esempio, potremmo far tornare a splendere le nostre labbra. Ovviamente, senza esagerare e peccare in vistosità. Detto questo, il primo prodotto che ti consigliamo per dare enfasi alla bocca è L’Absolu Rouge Drama Ink di Lancôme. Si tratta di una tinta a lunga durata, tendente all’opaco. Grazie alla texture ad acqua e olio, la finitura risulterà leggerissima. Le tonalità tra cui scegliere sono numerose e anche in un’unica passata si può ottenere una colorazione intensa.

Come alternativa ti proponiamo Matte lipstick di Mac. È un rossetto dalla consistenza cremosa e il finish opaco. Grazie alla formula ricca, dona intensità adattandosi a ogni tipo di pelle. È senza olio di palma e conservanti aggiunti e si applica facilmente. Infine, l’ultimo dei 3 rossetti che ingrandiscono le labbra sottili porta la firma di Giorgio Armani. Ci riferiamo al Lip Power. L’intensità cromatica e gli oli nutrienti aiutano a dare più tono e aumentare il volume. Potrai scegliere tra 25 sfumature diverse, che dureranno per tutta la giornata.

Il segreto di Helen Mirren per il trucco over 70

Dalle star c’è spesso da imparare, almeno in termini di bellezza. Helen Mirren ci insegna che anche a 70 anni si può essere ancora bellissime. Uno dei suoi segreti sono le labbra, che grazie al lavoro della truccatrice di fiducia diventano opere d’arte. E senza mai cadere nell’eccesso, sia chiaro.

Proprio la Global Beauty Director, Val Garland, avrebbe illustrato il procedimento per valorizzare il viso dell’attrice. Si parte passando attorno alla bocca un primer perfezionante con un pennello piatto. Poi, si disegna un tratto leggero appena fuori dal contorno delle labbra. Per farlo, si utilizzerà una matita per sopracciglia color cenere. A questo punto si conclude l’opera sfumando tutto con un pennellino.