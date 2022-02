Per l’oroscopo cinese, il 2022 è l’anno di questo segno che gli stilisti più famosi hanno voluto omaggiare, lanciando la loro moda portafortuna, e che coincide con il Capodanno cinese. Intanto, un altro evento magnifico sta per investire l’astrologia tradizionale.

A febbraio assisteremo alla cosiddetta Luna Nuova. Questa influenzerà positivamente non solo l’aspetto prettamente astrologico, ma anche la vita quotidiana. Infatti, incide anche sul giardinaggio, per cui occhio al calendario lunare se vogliamo un raccolto primaverile sano e rigoglioso.

Da ieri la Luna è transitata nel segno zodiacale dell’Acquario. Un evento estremamente positivo che porta una carica di energia non solo al segno stesso, ma anche agli altri segni che a breve vedremo. Tra il Capodanno cinese e la Luna Nuova, il mese di febbraio sarà veramente al top.

La fortuna dell’Acquario

Successo e soldi travolgeranno l’Acquario grazie alla Luna Nuova, poiché sarà investito da un entusiasmo e una carica tali da sembrare di poter arrivare in capo al Mondo. Fiducia nei propri mezzi, determinazione e intraprendenza saranno le caratteristiche di cui l’Acquario aveva bisogno per affrontare le sfide, che ultimamente si sono presentate.

Questa fiducia in sé stessi metterà in luce le grandi potenzialità dell’Acquario, che si tradurranno nella possibilità di presentare dei progetti e delle idee importanti non solo in ambito lavorativo ma anche nella vita. Come degli investimenti, per esempio.

Potrebbero esserci, inoltre, importanti ripercussioni anche nella vita sentimentale. Questa nuova consapevolezza del proprio essere renderà tutto più semplice, facendo in modo di ponderare le scelte e le decisioni in una relazione. Inoltre, il 14 febbraio, per San Valentino, anche Mercurio entra nel segno. Più fortuna di così!

Successo e soldi travolgeranno l’Acquario grazie alla Luna ma l’unione con Giove investirà di fortuna sfacciata questi altri 3 segni zodiacali

Con l’entrata della Luna Nuova in Acquario, la fortuna busserà alla porta anche della Bilancia, del Gemelli e dello Scorpione. Ma più di tutti sarà il Pesci ad essere travolto da una fortuna immensa perché la Luna Nuova, a marzo, si unirà a Giove, il simbolo della prosperità che governerà il segno per tutto il 2022.

La buona sorte, dunque, ha già iniziato ad emanare la sua influenza, che sarà “contagiosa” anche per i segni d’aria e d’acqua, grazie ai Pianeti Urano e Saturno. Una data importante per il Gemelli potrebbe essere il 15 febbraio se sta portando avanti un progetto da mesi; per la Bilancia il 16 febbraio per cui nuove consapevolezze verranno a galla. Mentre lo Scorpione dovrebbe segnarsi i giorni dal 10 al 20 febbraio, poiché potrebbero esserci delle novità al lavoro.