In questo articolo cercheremo di risolvere un problema che probabilmente si presenta con una certa frequenza. Quando la mattina apriamo la nostra trousse del trucco, spesso ci ritroviamo con alcuni make-up giunti all’ultima goccia. In attesa di comprarne di nuovi, abbiamo bisogno di una soluzione d’emergenza. Di seguito spieghiamo come fare per ricavarne quanto basta per almeno per una seduta di make-up.

Smalto ma anche mascara e fondotinta, ecco i trucchi per usarli fino all’ultima goccia senza sprechi

In questo caso i truccatori professionisti differenziano fra fondotinta in crema e liquido. Per diluire gli ultimi avanzi di un prodotto in crema, utilizzeremo una o due gocce di olio di Argan o di mandorla. Nel caso risultasse troppo lucido l’effetto, ricordiamo che il talco è un ottimo sostituto della cipria. Il talco inoltre prolunga la durata del trucco. Se invece, si tratta di un prodotto liquido potremmo utilizzare dell’acqua alle rose oppure dell’acqua termale.

Per diluire il mascara finito

Quando il nostro mascara è ormai giunto al termine possiamo ricavarne ancora qualche residuo. Non usiamo assolutamente acqua perché abbiamo necessità di un liquido sterile. Fra questi possiamo usare il liquido di conservazione delle lenti a contatto. Se non fossimo portatori di lenti a contatto, potremmo optare per una o due gocce di collirio umettante o lacrima artificiale. Chiudiamo il mascara e shakeriamo. Avremo ciglia folte almeno ancora per un’applicazione.

Per diluire lo smalto finito

Il sistema che andremo a spiegare può essere utilizzato anche quando gli smalti sono secchi o induriti. Molti esperti di make-up suggeriscono di aggiungere due gocce di alcol denaturato. Un’alternativa meno aggressiva è la vodka o un alcolico incolore. È consigliato anche l’olio di mandorle. Nel caso il colore risultasse troppo lucido potremmo aggiungere un pizzico di talco per un effetto mat. Tutti gli esperti concordano però nel non utilizzare l’acetone o il solvente per le unghie.

E se fosse esaurito l’acetone a metà manicure

Sicuramente il solvente è il metodo più rapido ed efficace per togliere lo smalto. Un buon risultato si può raggiungere, però, anche utilizzando il dentifricio con i microgranuli. Inoltre ugualmente efficace è un cotton fioc imbevuto di una miscela di aceto di vino bianco e limone.

Smalto ma anche mascara e fondotinta non andranno più sprecati con questi piccoli accorgimenti.

