Se l’anno nuovo è l’anno di questo segno zodiacale al quale Giove strizzerà l’occhio per il lavoro e la prosperità economica, per l’oroscopo cinese sarà un altro il segno fortunato. Nell’oroscopo cinese non vi sono i classici segni zodiacali che conosciamo, bensì segni che hanno il nome di animali.

L’astrologia cinese fonda le sue radici, infatti, su credenze e filosofie antichissime basate sugli elementi naturali e sul principio della dualità yin e yang. Ad accomunare l’oroscopo tradizionale con quello cinese è il numero dei segni, che sono sempre 12. Ma un’ulteriore differenza, oltre ai segni di per sé, è che questi non si basano sul ciclo mensile ma su quello annuale.

Come i segni zodiacali, gli “animali” dello zodiaco cinese hanno proprie caratteristiche ma, come accade in quello tradizionale con l’ascendente che differenzia ogni segno ed ecco come calcolarlo, è la data di nascita compresa l’ora a determinare il carattere.

In ogni caso, il 2022 sarà l’anno di questo segno baciato da una fortuna sfacciata per l’oroscopo cinese che si riflette anche sulla moda portafortuna. I cinesi, infatti, tengono particolarmente all’oroscopo, motivo per cui il segno fortunato è stato collegato a tutti gli aspetti della vita quotidiana, persino all’abbigliamento.

L’anno della Tigre

Così come il carattere del felino è fiero, orgoglioso e coraggioso, anche dal punto di vista dell’oroscopo cinese i nati posseggono le stesse qualità ma al contempo sono anche saggi e sensibili. Inoltre nell’anno 2022 il simbolo naturale che accompagnerà la Tigre è il legno, elemento in cui domina Giove, pianeta rappresentativo della buona sorte e della prosperità.

Ecco perché i nati sotto il segno della Tigre avranno una fortuna sfacciata. Invece, vi sono brutte notizie per i segni zodiacali tradizionali poiché arriverà una batosta per questi 3 segni zodiacali a causa di Mercurio retrogrado.

Il 2022 sarà l’anno di questo segno baciato da una fortuna sfacciata per l’oroscopo cinese che si riflette anche sulla moda portafortuna

Come dicevamo, la ricorrenza dell’astrologia è molto sentita tanto che si è riflessa anche sulla moda, e non una qualunque ma su una sorta di moda portafortuna. E non stiamo parlando di una moda da quattro soldi, ma di maison famosissime che hanno fatto la storia.

Niente poco di meno che Gucci e Dior hanno voluto celebrare l’anno della Tigre con un abbigliamento chic che porti fortuna a chi lo indossi. Se guardiamo una tigre, non possiamo fare altro che ammirare la sua eleganza e il suo portamento quasi regale.

Sono queste le caratteristiche che vedono colori pastello, fauna e flora, nonché la tigre sui capi d’abbigliamento e sugli accessori. Ma anche stampe con tigri simili a dei disegni più casual rispetto ai primi ideati da Dior. In ogni caso, non solo queste ma anche altre case di moda hanno lanciato la loro collezione che celebra la Tigre, come Marni e Westwood.