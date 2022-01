Occhio al calendario lunare per piantare questi ortaggi con queste tecniche infallibili per un raccolto rigoglioso

Se nei mesi invernali siamo un po’ tutti storditi dal freddo e l’unica cosa che vorremmo fare è stare al calduccio, purtroppo l’orto non si riposa. In effetti, c’è da dire che durante l’inverno le piante si trovano in uno stato vegetativo, ma non per questo bisogna tralasciare l’orto. Soprattutto perché è proprio durante l’inverno che dobbiamo preparare l’orto per i mesi successivi.

Se vogliamo, infatti, raccogliere i “frutti” del nostro operato, è proprio in questo periodo che dobbiamo agire perché rappresenta la base vera e propria. Ci sono azioni da compiere in questo periodo e altre da compiere nei mesi successivi. Attenzione, però, a quale pianta tocchiamo. Per esempio, quella di limone è molto delicata in questo periodo e tanti commettono quest’errore responsabile della sua mancata crescita.

I lavori da fare nell’orto variano a seconda del clima, o meglio della posizione geografica in cui ci troviamo. Se abitiamo al Sud, è più facile fare dei lavori all’aperto visto che le temperature sono più favorevoli rispetto al Nord, dove il clima può arrivare anche sotto lo zero. Pertanto, se il terreno è ghiacciato o vi sono raffiche di vento gelide, è chiaro che lavorarlo risulterebbe più difficile.

Ciò nonostante, vi sono alcune tecniche che permettono di lavorare anche a chi abita nelle zone più fredde, come possono essere quelle di montagna. In effetti, esiste la tecnica del semenzaio riscaldato che rappresenterebbe la base per il mese di marzo.

Occhio al calendario lunare per piantare questi ortaggi, però, poiché non tutti gli ortaggi possono essere piantati insieme o quando decidiamo noi. Bisogna rispettare le fasi lunari affinché il raccolto di primavera sia sano e florido.

Il calendario lunare di febbraio 2022

Non solo le colture ma il calendario lunare influenza anche taglio e tinta dei capelli ed ecco i giorni migliori per essere al top. Vediamo, invece, come la Luna influenza l’orto.

Nei primi 10 giorni vi sarà la Luna calante, una fase importante per seminare con la tecnica del tunnel la cicoria, la rucola, il radicchio, il songino, l’indivia, la lattuga, la scarola, la bietola, lo spinacio. Mentre l’aglio, lo scalogno, la cipolla e i tuberi in campo aperto. Nel semenzaio andrà, invece, il sedano.

L’11 febbraio inizia la Luna nuova, quindi dal giorno successivo fino al 26 la Luna è crescente, perfetta per piantare il pomodoro, la zucchina, il peperone, la melanzana, il cetriolo, il peperoncino e le erbe aromatiche nel semenzaio riscaldato. Le carote devono essere piantate sotto tunnel mentre le fave, i piselli e altri legumi in campo aperto.

Occhio al calendario lunare per piantare questi ortaggi con queste tecniche infallibili per un raccolto rigoglioso

Il 27 è l’unico giorno di Luna piena e nei giorni a venire la Luna si troverà nella fase calante. Per cui se non provvederemo a seminare gli ortaggi durante i primi giorni, potremo farlo anche a fine mese. Ma i lavori dell’orto non sono finiti qui.

Infatti, si deve procedere anche al trapianto dei frutteti visto che il mese prossimo inizierà la primavera e il riposo vegetativo terminerà. Per cui non dimentichiamoci delle buonissime fragole, uno dei frutti estivi per eccellenza amato da tutti.