Quando si parla di prodotti ittici la scelta è davvero sconfinata. Le varietà marine che possiamo portare sulle nostre tavole sono moltissime ma alcune sanno essere davvero irresistibili. Chi infatti non ama le spine sarà certamente goloso di molluschi. Ad esempio il polpo è una portata di pesce che sa rubare il cuore e può essere preparato in molti modi oltre alla bollitura.

Ad esempio è tenero come il burro questo polpo cotto in padella da gustare come primo o secondo piatto.

Oggi invece proponiamo una ricetta a base di calamari che richiede decisamente meno tempo del polpo, ma non ha nulla da invidiare in termini di gusto.

Facile, gustosa e soprattutto veloce, questa ricetta sarà una vera leccornia da portare in tavola.

Ingredienti e preparazione

Generalmente per quanto riguarda la cottura dei calamari questi vengono farciti per poi essere cotti in forno. Oggi invece vedremo come cucinare velocemente i calamari in padella sfruttando elementi che in genere vengono usati per la farcitura.

Gli ingredienti sono:

calamari;

uvetta;

pinoli;

pomodori pelati;

prezzemolo;

cipolla;

aglio.

Il primo consiglio è quello di far pulire i calamari dalla nostra pescheria di fiducia ma qualora dovessimo pulirli noi non sarà un compito arduo. Dovremo separare la testa dai tentacoli, rimuovere la lisca interna e le interiora ed infine la pelle esterna. Infine rimuoveremo anche i denti che si trovano al centro dei tentacoli separati in precedenza e sciacquiamo sotto abbondante acqua fredda.

Una volta puliti i calamari siamo pronti per la cottura.

Come cucinare velocemente i calamari in padella e salvare pranzo e cena in 10 minuti

Cominciamo mettendo in padella dell’olio d’oliva, dell’aglio schiacciato e della cipolla tritata finemente. Lasciamo insaporire il fondo e nel frattempo tagliamo i nostri calamari ad anelli e tritiamo finemente il prezzemolo. A questo punto aggiungeremo in padella anche il prezzemolo tritato, i pinoli e l’uvetta e i pomodori pelati. Lasciamo insaporire qualche minuto per poi unire i tentacoli e dopo 2 minuti gli anelli di calamaro. A questo punto aggiungeremo un mestolo di acqua calda e lasceremo cuocere dai 7 ai 10 minuti, in base alle dimensioni. Il consiglio è quello di assaggiare. Una volta pronti possiamo aggiustare di sale e di pepe e servire i nostri calamari velocissimi su una fetta di pane scaldato in forno. Terminiamo il tutto con generoso giro di olio d’oliva.

