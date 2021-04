Successo assicurato con questa pasta al forno dell’ultimo minuto facile e veloce che tutti possono preparare che ci salverà ad ogni occasione

La pasta al forno è una preparazione squisita e semplice da preparare che fa subito famiglia. Un trionfo di sapori e odori della tradizione e della cucina italiana.

Pochi ingredienti che amalgamati bene tra loro danno origine a un piatto unico che mette allegria e inebria gli occhi. Ma anche il palato di chi la consuma.

Cosa c’è di meglio di svegliarsi la domenica mattina e sentire il profumo del pomodoro con le foglioline di basilico, che inonda la casa con la sua fragranza ineguagliabile? La mozzarella filante che ci fa tornare bambini per qualche istante e il parmigiano che regalano quel tocco di sapidità e gusto intramontabile?

Della pasta al forno ne esistono tante varianti: bianche, al pomodoro, nella versione al ragù e alla napoletana. Gli ingredienti della pasta al forno, dunque, sono a scelta di chi la prepara.

Ma oggi vogliamo proporre una pasta al forno da preparare in poco tempo, che può salvarci in ogni occasione, anche quando gli ospiti si fermano a pranzo così all’improvviso.

Il grande vantaggio di questa pasta è che mentre lei cuoce noi possiamo dedicarci alla famiglia, agli ospiti. E condividere intanto momenti conviviali.

Piccole attenzioni

Sarà un successo assicurato con questa pasta al forno dell’ultimo minuto facile e veloce che tutti possono preparare che ci salverà in ogni occasione. Per una pasta al forno veloce ma che si rispetti basterà prestare queste piccole attenzioni.

Il formato di pasta può essere scelto in base ai propri gusti, le uniche da evitare sono le paste lunghe come gli spaghetti. L’importante è rimuovere bene l’acqua di cottura prima di mescolarla con il sugo.

Affinché la pasta non sia me troppo liquida ne troppo asciutta è importante tagliare la mozzarella in anticipo, così che essa sprigioni tutto il liquido in eccesso.

Ungere bene la teglia dove riponiamo la pasta al forno per evitare che questa si attacchi alla pirofila e le parti più croccanti e gustose vadano perse.

Ma veniamo alla nostra ricetta, che sarà un Successo assicurato con questa pasta al forno dell’ultimo minuto facile e veloce che tutti possono preparare che ci salverà in ogni occasione.

Ricetta

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti per 5 persone:

300 grammi di salsiccia;

1000 grammi di passata di pomodoro;

450 grammi di pasta a scelta;

300 grammi di mozzarella (fior di latte che è meno succoso);

100 grammi di parmigiano.

Preparazione

Mettere l’acqua in una casseruola e portarla a bollore. Aggiungere una manciata di sale.

Intanto, in una padella, versare un filo d’olio e uno spicchio di peperoncino. Aggiungere la salsiccia sbriciolata e lasciare risolare per qualche minuto a fiamma viva.

Versare il pomodoro e aggiungere un bicchiere d’acqua e sale q.b. Lasciare cuore per 10 minuti. Intanto affettare la mozzarella e ridurla in pezzetti. Calare la pasta e a metà cottura,(a pasta ancora al dente), scolarla.

Nella padella contenente il sugo versare la pasta e mescolare, così che la pasta si amalgami bene con il sugo. Aggiungere metà della mozzarella a cubetti e una parte del parmigiano e mescolare.

Ungere la teglia perfettamente e versare la pasta. In superficie aggiungere la restante mozzarella e il parmigiano.

Mettere in forno statico a 220° C o ventilato a 190° C per 20-30 minuti. La pasta è pronta da gustare.