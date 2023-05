Subito più magre e snelle con 4 gonne chic lunghe, Selena Gomez ha scelto il modello gipsy

Sono tornate di moda le fantastiche gonne lunghe e quelle che stanno spopolando sono in tulle. Ma per snellire la figura e nascondere i fisici formosi, scegliamo questi modelli di tendenza, che indossa anche Selena Gomez.

La moda primaverile ed estiva quest’anno ha diversi protagonisti, anche vecchie glorie rispolverate dal passato. Il giubbotto di pelle e il chiodo sono ritornati di tendenza, adesso però si abbinano anche agli outfit più sofisticati ed eleganti. I tessuti jeans spopolano, pantaloni, camicie, soprabiti e gonne, realizzati con questo materiale, sono un must da avere nell’armadio. Ma c’è un altro accessorio a cui non potremo rinunciare per questi mesi, ovvero la gonna lunga. I Brand più noti hanno proposto in passerella la famosa gonna in tulle, facendo dimenticare le minigonne. Quella in tulle è ricca di fascino, sorprendente, romantica, anche un po’ punk, ma difficile da indossare ed abbinare. Molti, però, si chiederanno se è adatta a chi ha un fisico curvy. Effettivamente non sembrerebbe un capo consigliabile a chi ha fianchi e pancia prominente. Questo perché il tessuto è particolarmente vaporoso e voluminoso e il rischio è di sembrare ancora più in carne.

Subito più magre e snelle con 4 gonne chic lunghe che nascondono fianchi e rotolini sulla pancia

Se non vogliamo osare con la gonna lunga in tulle, chi ha qualche rotolino in più potrà optare per altri modelli trendy. Per valorizzare un fisico formoso, esaltare le curve e nascondere pancia e fianchi larghi, allora il modello a svasare con vita alta è il migliore. Il modello a campana è particolarmente comodo e confortevole, camuffa i punti critici ed è molto versatile, si può abbinare con sneakers o tacchi. Scegliamo tra le varianti monocolore, fantasie geometriche o floreali, in denim, con pieghe, in cotone, lino o altro materiale leggero. Se vogliamo, invece, scoprire un po’ le gambe, il modello da indossare è quello corto davanti e più lungo dietro.

Sensuale, elegante e raffinata, la gonna lunga asimmetrica, aiuta a sembrare più alte e slanciate. Meglio un modello che non cinge troppo, un evergreen in nero, di classe quelle con balze e volant, animalier per le audaci. Si abbina perfettamente alle slingback, sandali, Mary Jane o delle comode friuliane. La gonna a portafoglio rappresenta, invece, un perfetto mix di questi stili, ideale per occasioni formali, lavoro o altre attività. Basta accoppiarla ad un blazer e camicia per aver un look classico, con maglie colorate e top si trasforma in outfit casual. Anche in questo caso il gioco di asimmetria smagrisce la figura, copre i punti abbondanti, senza rinunciare alla femminilità.

A balze per look casual

L’affascinante Selena Gomez indossa sempre outfit impeccabili, in diverse foto ha più volte sfoggiato delle gonne lunghe strepitose. Sul red carpet, in occasione di una prima, aveva scelto un look elegante optando per una maglia rosa e gonna lunga nera a vita alta, lucida e voluminosa. Selena, nel suo tempo libero, ha anche indossato una gonna lunga molto particolare, il modello gipsy, arricchito da balze, con fantasie geometriche bicromatiche. Il tessuto leggero e il taglio largo aiutano a mascherare i rotolini in eccesso, un capo perfetto per la vita di tutti i giorni. Sembreremo subito più magre e snelle con 4 gonne chic lunghe, alla moda e molto versatili.