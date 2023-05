Una strana coppia di azioni ha mitigato il ribasso del Ftse Mib: quali gli scenari futuri più probabili?

Prova di forza per Ferrari e Diasorin: quale futuro per questi titoli azionari?-proiezionidiborsa.it

In una giornata di evidente debolezza a Piazza Affari con le quotazioni che hanno viaggiato sempre in territorio negativo, una strana coppia di azioni ha mitigato il ribasso del Ftse Mib. Parliamo di strana coppia non a caso visto che i due titoli che hanno guadagnato più di tutti sono stati Ferrari, da sempre uno dei migliori titoli azionari del Ftse Mib, e Diasorin, il peggior titolo da inizio anno con un ribasso del 25%. Andiamo, quindi, a vedere quello che potrebbe essere lo scenario più probabile per la strana coppia di azioni che ha frenato o meglio rallentato la corsa degli orsi sull’indice italiano principale.

Dove potrebbe portare il forte movimento rialzista delle azioni del Cavallino Rampante? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Ferrari (MIL:RACE) ha chiuso la seduta del 4 maggio in rialzo del 4,70% a quota 265,0 €, rispetto alla seduta precedente.

Era da inizio febbraio che non si vedeva un rialzo così importante sul titolo. Rialzo che ha portato a un’inversione rialzista di tutti gli indicatori. Il forte movimento, però, si è fermato in corrispondenza della resistenza rappresentata dall’obiettivo rialzista più probabile. Nelle prossime sedute, quindi, potrebbe essere decisivo il comportamento delle quotazioni in corrispondenza di area 267,7 €.

Il suo superamento potrebbe spingere il titolo Ferrari verso aera 289 €, prima, e area 310 €, poi. Nel caso, invece, di mancato break rialzista, le quotazioni potrebbero scendere fino in area 254,4 €. Solo sotto questo livello, però, si potrebbe ipotizzare un’inversione ribassista.

È da metà marzo che di fatto Diasorin non da’ segni di vita: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Diasorin (MIL:DIA) ha chiuso la seduta del 4 maggio a quota 99,78 €, in rialzo dell’1,86% rispetto alla seduta precedente.

Dopo l’importante ribasso registrato il 27 marzo, le quotazioni si sono mosse all’interno del massimo e del minimo di quella barra indicati in figura dalla linea verde. A questo punto solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

