Tra i principali beni oggetto di passaggio ereditario, gli immobili occupano i primi posti. Pensiamo ad esempio all’ex prima casa dei genitori o a un secondo o terzo appartamento o a un’altra tipologia immobiliare.

Rispetto a un normale atto di vendita di un immobile, questa casistica particolare impone il disbrigo di più adempimenti burocratici. Nonché la scelta sul come gestirlo al meglio: tenerlo o cederlo? Detta diversamente, se eredito una casa di 80 mq oggi mi conviene di più venderla o affittarla per massimizzare il rendimento?

Il problema se lo pone soprattutto chi non ha la necessità di andarci a vivere in prima persona o non ha la possibilità di gestirlo o tenerlo sfitto. Inoltre va detto che se ben gestiti questi asset sono in grado di generare delle rendite generose.

Quanto rende l’affitto di un appartamento di 80 mq?

Per chi punta a generare una rendita periodica nel tempo, l’affitto si rivela la scelta più consona. Abbiamo già visto quanto rende effettivamente l’affitto a 650 € di un appartamento di 80 mq.

Più in generale, secondo Idealista.it il prezzo del mq della locazione a marzo in Italia si è attestato a 12,2 €/mq. Si tratta di un valore in crescita sia sul mese precedente (+2,7%), sia rispetto a dicembre 2022 (+7,0%) che su marzo 2022 (+8,4%).

Ovviamente si tratta di un dato medio che al suo interno condensa e nasconde tante altre dinamiche interne (città-Provincia, centro-periferia, nuovo-usato, etc). I valori più alti sono appannaggio di Regioni come Emilia Romagna (15,1 €/mq), Lombardia (16,2 €/mq), Trentino (14,6 €/mq) e Toscana (16,4 €/mq). Scendono, fino a quasi dimezzarsi, in Piemonte (8,0 €/mq), Puglia (8,5 €/mq), Campania (8,6 €/mq), Calabria (7,6 €/mq) e Molise (6,1 €/mq).

In effetti la ripresa dell’economia nell’era post Covid ha agito da carburante sulla domanda di case in affitto, da Nord a Sud. Altri contributi provengono poi dal duo rialzo dei mutui e dei valori delle case in vendita e, in ultimo, dalla scarsità di case sul mercato rispetto alle esigenze.

E se invece la scelta dovesse ricadere sulla vendita? Anche in questo caso i valori di mercato sono di tutto rispetto lungo la Penisola, sia pure con alcune eccezioni. Sempre secondo Idealista.it, a marzo il prezzo medio del mq di una casa in vendita è stato di 1.847 €/mq. Il dato è in crescita rispetto al mese precedente (+0,5%) o a un anno fa (+1,8%), ma si tratta di aumenti più contenuti rispetto al caso dell’affitto.

Ancora, anche per la vendita i valori seguono sentieri diversi da Regione a Regione, specie con riferimento tra Nord e Sud. Tuttavia, immaginando di liquidare una casa di 80 mq ai valori medi nazionali ne verrebbe fuori un ricavo di quasi 150mila €. Una cifra di tutto rispetto.

Laddove non la si dovesse reimpiegare (in tutto o in parte) per altre spese, come gestire al meglio una simile ricchezza? L’importo, infatti, da modo di implementare molteplici strategie differenti tra strumenti, durate e obiettivi finali.

Ad esempio, abbiamo visto che con la strategia 60/40 si potrebbe guadagnare anche il 7% medio annuo sul lungo termine. Investendo tutto sul reddito fisso, invece, il rendimento medio atteso dovrebbe attestarsi su valori più bassi.

Qualunque ne sia la composizione ultima del proprio portafoglio, l’importante è non eccedere mai più del dovuto con il rischio e diversificare sempre. Se queste sono due delle leggi fondamentali alla base di ogni investimento, lo sono ancor di più quando le cifre in ballo sono di una certa consistenza.