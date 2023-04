7 vestiti eleganti lunghi e corti di H&M che snelliscono la figura e nascondono pancia e fianchi larghi

Vestire elegante e alla moda anche se abbiamo dei rotolini di grasso su fianchi e pancia con dei modelli che sfinano e coprono i difetti. Ecco alcuni abiti in vendita presso H&M a costi davvero interessanti.

Cominciano le belle giornate e arrivano anche i primi inviti per battesimi, comunioni e matrimoni. È il periodo perfetto per organizzare cerimonie e party più formali, per festeggiare grandi eventi, grazie al clima primaverile. Ma non sempre siamo pronte a queste occasioni e il vero problema diventa cosa indossare. Trovare l’abbigliamento giusto non è così scontato, magari abbiamo esagerato a tavola in questi mesi mettendo su qualche chilo, o semplicemente ci manca l’abito adatto. Qualsiasi sia il motivo non è poi così impossibile nascondere qualche piccola rotondità, molti modelli potrebbero valorizzare il nostro fisico e coprire i difetti fisici che tanto detestiamo.

7 vestiti eleganti lunghi e corti di H&M che snelliscono coprendo i rotolini in eccesso

Nei laboratori sartoriali o atelier sicuramente è possibile trovare l’abito che calza a pennello, cucito su misura, ma i costi potrebbero superare il nostro budget. Se non vogliamo spendere molto e fare un figurone, potremmo valutare delle alternative economiche presso una nota azienda svedese che propone abbigliamento “low cost”. Negli svariati punti vendita H&M potremo trovare degli abiti da indossare per eventi speciali, che coprono pancia e fianchi, facendoci sentire bellissime. A poco meno di 60 euro potremo portare a casa uno straordinario abito in cotone a fascia, con stecche di sostegno, e gonna a svasare. Il corpetto aderisce bene grazie al bordo interno in silicone, il vestito lungo al ginocchio è disponibile con una raffinata fantasia floreale su fondo nero. Un altro modello che assottiglia il punto vita e cade morbido sul ventre e fianchi, è quello a incrocio, in varie colorazioni. Costa circa 39 euro il maxi abito di misto viscosa e balze, con cinturino in vita, fondo beige e motivo floreale fucsia, verde, arancione e senape. Il terzo tra i 7 vestiti eleganti lunghi e corti di H&M che snelliscono è plissettato, con apertura a V sul collo, maniche a palloncino lunghe e cucitura in vita elasticizzata. È un modello abbastanza corto, quindi ideale per eventi che si volgono di giorno ed è disponibile in 3 colorazioni a 39,99 euro. Sempre plissettato ma lungo al polpaccio la versione a manica corta, in chiffon e cinturino da annodare in vita, perfetto per coprire i punti più critici. Molto sensuale l’abito lungo lilla con spacco profondo su una gamba e balze, misto viscosa con delle leggere trasparenze, a soli 49,99 euro.

Abiti charmiser

Il modello charmiser con taglio a svasare e cintura in vita, oltre ad essere raffinato, comodo e versatile, cade morbido sui fianchi, armonizzando le curve. A soli 24,99 euro sono disponibili in viscosa, con fantasie animalier, geometriche o floreali e monocromatiche. A meno di 90 euro, per rimanere più fresche nelle giornate calde, potremo optare per un vestito charmiser in lino lungo. Di classe quello con righe verticali dai colori chiari, che sfina e allunga la figura, da indossare con o senza cintura.