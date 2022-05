Ogni tanto capita di avere voglia di rinnovare il proprio look. Ciò accade più di frequente durante i cambi di stagione. Ovvero, quando il mondo della moda ci propone tutte le novità in materia. In primavera e in estate, questa necessità si fa sentire in maniera ancora più prepotente. Sarà il caldo oppure la gioia che trasmette la bella stagione. Comunque sia, tra maggio e giugno, un po’ tutte vanno per negozi per rifare buona parte del guardaroba, nonché per accaparrarsi i sandali che andranno per la maggiore la prossima estate. Per rinnovare la propria immagine, però, non basta arricchire l’armadio con qualche nuovo acquisto.

Una bella seduta dal parrucchiere è quello che ci vuole

In previsione dell’estate, che ormai è proprio dietro l’angolo, l’ideale sarebbe dare una bella ventata di freschezza al look. Sappiamo bene che, abiti, acconciature e colori di capelli vanno scelti con cura prendendo in considerazione le proprie caratteristiche fisiche. Oltre a ciò, è anche bene optare per soluzioni che ci consentono di svecchiare un po’. Dimostrare qualche anno di meno rispetto alla reale età anagrafica, fa sicuramente piacere a tutti. Tuttavia, non si tratta solo di questo. Per “svecchiare”, si intende anche donare un’aria più briosa e sbarazzina. Sono caratteristiche che trasmettono allegria e leggerezza al primo sguardo: gli ingredienti ideali per la stagione estiva. Ottenere questo effetto è semplice. Basta saper scegliere l’accessorio giusto o il colore più adatto. In fatto di capelli, ci sono tagli che ringiovaniscono moltissimo. Tuttavia, potremmo ottenere questo risultato anche senza bisogno di stravolgere totalmente la nostra acconciatura.

Subito più giovani e sbarazzine con questo taglio che tutte vorranno per l’estate perfetto sui capelli lisci, ricci e mossi

Quello che dovremmo chiedere al nostro parrucchiere di fiducia, è un tipo di frangia. Per l’estate 2022, infatti, va di gran moda la frangetta spettinata. Nello specifico, si tratta della wispy bang. Un tipo di frangetta un po’ spettinata, da portare volutamente non perfetta. Un haircut quindi piuttosto leggero e sfilato, che non richiede cure eccessive. Al contrario, più sarà spettinata e più questa frangia assumerà connotazioni molto naturali. Per un risultato finale davvero sorprendente e molto giovanile.

Oltre a donare un tocco di sensualità, la frangetta spettinata riesce anche ad addolcire i visi più spigolosi e dai tratti marcati.

Di certo, per avere un risultato perfetto, il parrucchiere dovrà saperci consigliare la giusta struttura della frangetta in proporzione con il nostro viso. Stesso discorso per la lunghezza della chioma e il tipo di taglio. Per riuscire ad ottenere l’effetto desiderato, è infatti molto importante sfruttare bene anche il volume dei nostri capelli.

Affidandoci quindi ad un buon hair stylist, saremo subito più giovani e sbarazzine con questo taglio.

