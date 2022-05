I social sono parte integrante della nostra vita da qualche anno a questa parte. Vi passiamo tantissimo tempo e li usiamo per condividere stati d’animo, foto, interessi nonché per comunicare con gli altri. Tra i più usati e diffusi sicuramente vi è Facebook, uno dei primi social a fare la sua comparsa.

Dotato di tantissime funzioni che si arricchiscono ogni giorno di più. Da qualche tempo dispone anche di un’apposita chat, Messenger. Una chat davvero completa e che fornisce anche diversi trucchetti per liberarsi dai seccatori. Nonostante il nostro uso costante, spesso però potremmo non conoscerlo completamente e trovarci in difficoltà nell’apportare modifiche al nostro profilo.

Limitazioni nel cambio del nome

Tante le modifiche che vorremmo spesso applicare al nostro profilo. Si va da quelle che riguardano la privacy, per evitare il furto di foto, a quelle dei dati riportati. In particolare, più volte potremmo chiederci come cambiare nome Facebook da cellulare e computer. Questo perché, magari, nell’iscrizione abbiamo usato un nomignolo e ci abbiamo ripensato, o ancora potremmo aver sbagliato a scrivere.

Ebbene, nulla di più facile. Andiamo sul menù, posizionato in basso a sinistra sul’app del cellulare e sulla freccetta in alto a destra su pc. Selezioniamo Impostazioni. Da lì, Informazioni personali e dell’account. Clicchiamo su Nome e procediamo a digitare la nostra modifica e confermarla. Nel caso avessimo effettuato già la modifica poco tempo prima, dovremmo aspettare 60 giorni per rifarlo. Salvo agire in altro modo.

Come cambiare nome Facebook da cellulare e computer anche prima dei 60 giorni più come aggiungere un soprannome

Prima di due mesi non possiamo quindi modificare teoricamente il nostro nome, possiamo però fare un’altra cosa. Nel caso avessimo usato in passato un altro nome, possiamo tornare a usare quello. Nella pagina delle modifiche del nome lo visualizzeremo e basterà selezionare Usa il nome precedente.

Oppure, possiamo risolvere in modo alternativo aggiungendo un secondo nome al nostro profilo. Da computer basterà cliccare su Aggiungi altri nomi nella sezione già vista. Invece, da cellulare, apriamo il nostro profilo e premiamo Modifica profilo. Da lì, Modifica sezione informazioni. Sotto Altri nomi troveremo Aggiungi un altro nome. Lì potremo scrivere il nome che avevamo intenzione di inserire, ma anche soprannomi o nomignoli. Un’impostazione che personalizzerà ulteriormente il nostro profilo e che potrebbe tornarci utile.

