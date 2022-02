Adatto a 20 e 60 anni il taglio di capelli della primavera 2022 è già richiestissimo perché giovanile e sbarazzino

Tagliare i capelli è sicuramente un modo molto efficace per dare una bella sferzata di novità al nostro aspetto. Spesso e volentieri diciamo di aver voglia di “darci un taglio”. Con questo modo di dire intendiamo esternare uno stato di noia e insofferenza a cui vorremmo dare fine. Spesso, però, utilizziamo tale espressione anche in senso più letterale. Così dicendo, infatti, mostriamo un certo desiderio di cambiare il nostro look. Le mode non si fermano mai. Ad ogni nuova stagione siamo alle prese con abiti, colori e accessori.

Anche in fatto di hair styling, le mode non si fermano di certo. Ad esempio, in questo periodo, molte stanno chiedendo al parrucchiere queste meravigliose tinte, perché hanno riflessi caldi e luminosi. Per quanto riguarda il taglio, abbiamo ampia scelta tra cui poter scegliere. È di moda, ad esempio, questo, che è una via di mezzo tra un bob e un pixie cut. In questo articolo parleremo di un’altra tendenza molto in auge, che sta bene a tutte e regala qualche anno di meno. È infatti un taglio che può essere tranquillamente adatto a 20 e 60 anni.

Torna di moda il boy bob

Come ben sappiamo, tutto ritorna. Anche le mode, infatti, ciclicamente si ripresentano. Anche perché ormai c’è ben poco di nuovo da inventarsi. Il boy bob è un caschetto molto corto. Negli anni Novanta era la pettinatura cult degli uomini. Molti attori e cantanti, idolatrati dalle ragazzine, lo sfoggiavano in maniera sexy e sensuale. Per la primavera/estate 2022, il boy bob torna alla ribalta. Questa volta, però, per essere sfoggiato dal gentil sesso. Trattandosi di un taglio corto, sta bene a tutte. Perfetto sulle ragazzine, ringiovanisce le signore un po’ più avanti con gli anni. Ha infatti uno stile molto fresco e sbarazzino.

Come già accennato, il boy bob è una sorta di caschetto che arriva appena sotto le orecchie. È quindi un taglio che mette in risalto il viso. Nonostante si tratti di un taglio corto, lo possiamo gestire in più modi. Liscio, magari pettinato tutto all’indietro, dona un’aria sofisticata. Mosso o ondulato è invece perfetto per un look più informale. Ed è anche più semplice da gestire.

Adatto a 20 e 60 anni il taglio di capelli della primavera 2022 è già richiestissimo perché giovanile e sbarazzino

Il boy bob classico, quello sfoggiato dagli uomini, si portava rigorosamente con la riga in mezzo. Oggi possiamo optare anche per la scriminatura laterale. Inoltre, poiché quest’anno è tornata in voga anche la frangia, possiamo evitare il ciuffo lungo a favore di una frangetta che dona un’aria ancor più sbarazzina e irriverente.

Ricordiamo infine che, per mantenere la forma del taglio, è necessario un ritocco in salone almeno ogni 5 o 6 settimane.

