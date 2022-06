Possiamo aspettare l’apertura ufficiale della stagione dei saldi, oppure possiamo approfittare delle promozioni online. Come ogni estate, a inizio luglio partono gli sconti, e oggi città ha delle date ben precise. Ad esempio, i saldi in Lombardia saranno diversi da quelli del Piemonte. Poi ci sono quelli in Abruzzo, quelli in Veneto e in Emilia-Romagna. Insomma, ogni regione ha il suo periodo. Confcommercio ha deciso come data orientativamente di partenza il 2 luglio.

Ogni regione, poi, ha delle regole da seguire. Ad esempio, in Abruzzo i saldi partiranno il 2 luglio e dureranno per 60 giorni, ma vi è la possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno. In Campania i saldi partiranno sempre il 2 luglio e termineranno il 30 agosto, però, è presente il divieto di vendite scontate 30 giorni prima della data di luglio. Sul sito di Confcommercio è possibile comunque informarsi tutte le date di inizio e di fine con le varie limitazioni.

Discorso diverso è invece per il mondo dell’online. E quindi per tutte quelle aziende che sono rivenditori di diversi brand. Ci sono alcuni siti su cui i saldi sono sempre presenti. E la maggior parte riguardano vecchie collezioni. Altri, invece, che li promuovono con un periodo di tempo limitato e altri ancora che li anticipano.

Su alcuni siti online iniziano i saldi per la moda estiva ma anche quella invernale

I saldi online comprendono varie collezioni e varie stagioni. Infatti, si potranno acquistare pezzi delle collezioni estive, ma anche di quelle invernali. Magari abbiamo bisogno di un nuovo cappotto per il prossimo inverno. E oggi possiamo acquistarlo di qualità e scontato.

Partiamo da Yoox che ha all’attivo dei saldi fino all’80% su vari capi. Sconti che vanno da crop top a jeans, passando per gli accessori. Ci sono dei jeans in commercio comodissimi da indossare che ameremo. Sconti, però, limitati perché come si legge sul sito dell’e-commerce durano fino al 18 giugno.

Discorso diverso è invece per net-a-porter. Vastissimi sono i capi in saldo. Da borse, scarpe e accessori fino ad arrivare a vestiti, t-shirt e pantaloni.

Anche l’azienda MyTheresa ha sul proprio sito una sezione dedicati agli sconti. Dove possiamo trovare le super borse trendy di Coperni, top e gonne, blazer in lana ma anche scarpe.

Insomma ricordiamoci sempre che non solo i negozi fisici fanno gli sconti ma anche il mondo dell’online. Occasione molto interessante per fare shopping online e portarsi a casa dei capi firmati scontati. E così su alcuni siti online iniziano i saldi per la moda da indossare questa estate oppure per quella del prossimo inverno.

