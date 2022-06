L’idratazione è un aspetto fondamentale per mantenere il nostro organismo in salute e d’estate lo è ancora di più. Con le alte temperature eliminiamo una quantità notevole di sudore e perdiamo tanti nutrienti, come vitamine e sali minerali, che devono essere reintegrati.

Il fabbisogno giornaliero d’acqua, in questi periodi dell’anno, quindi, potrebbe essere maggiore del normale, anche se non abbiamo sete dovremmo idratarci. Questo non vuol dire prepararci infinite quantità di bibite gassate e zuccherine, che non sarebbero tra l’altro indicate in caso di caldo torrido.

In aiuto arrivano direttamente dalla Natura la frutta e la verdura, ingredienti genuini che potrebbero aiutarci a sentire meno caldo e a mantenere il corpo idratato. Sono notevolmente ricchi di sali minerali e nutrienti utili a stare in forma ed avere la giusta carica di energia.

È ricca di vitamina C e potassio questa dolce bevanda con poche calorie, rinfrescante e dissetante e da bere nelle giornate calde

A volte bere solo acqua potrebbe essere un po’ stancante e, in alcuni momenti della giornata, potrebbe essere gradevole assaggiare un gusto diverso. Esistono, ad esempio, tantissime acque aromatizzate che sarebbero un’ottima alternativa alla semplice acqua. Evitiamo, invece, un uso eccessivo di succhi di frutta industriali, che hanno un livello di zuccheri piuttosto elevato.

Per integrare i minerali, senza bere bibite caloriche, potremmo invece realizzare una bevanda salutare e facile da preparare, adatta anche ai più piccoli. L’ingrediente principale è l’ananas, un frutto tipicamente tropicale, dal sapore zuccherino, con qualche nota più acidula e molto succoso. 100 grammi di frutto contengono circa 40 calorie, 250 gr di potassio, vitamina A, B6, C, folati, bromelina, niacina, calcio, fosforo, manganese, ferro.

Grazie a questi nutrienti l’ananas potrebbe migliorare la digestione ed avere un’azione antiossidante. In più, il suo gusto particolare lo rende un alimento ideale per rinfrescare non solo il palato, ma il resto del corpo, nelle giornate di caldo asfissiante.

La ricetta

È facilissima da preparare, è ricca di vitamina C e potassio questa dolce bevanda pronta in pochi minuti da proporre a tutta la famiglia. Per riempire una bottiglietta da 500 ml serviranno i seguenti ingredienti:

200 gr di polpa di ananas;

350 ml di acqua fredda;

3 cucchiai di succo di limone;

un cucchiaino di miele;

foglie di menta.

Frulliamo la polpa insieme alla spremuta di limone e il miele, aggiungendo poco alla folta l’acqua fredda. Possiamo poi filtrare il mix o lasciarlo più denso, riempiamo la bottiglietta e poi serviamo nel bicchiere con poco ghiaccio e delle foglie di menta fresche.

In alternativa, potremo semplicemente lasciare gli ingredienti, in infusione nell’acqua, in frigorifero per circa 3 ore, in questo modo otterremo un’acqua aromatizzata.

