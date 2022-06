Spesso a fare la differenza non è l’indumento in sé, ma i vari abbinamenti che si possono fare. Perché un capo da solo può essere spettacolare, poi accostato ad altri, invece, perderà la sua bellezza. Oppure il contrario, una T-shirt su cui investiamo poco, se mixata con dei pantaloni giusti e una giacca alla moda, sarà perfetta.

Motivo per cui, infatti, all’interno del panorama moda esiste la figura dello stylist. Un lavoro abbastanza complesso e articolato, dato che può lavorare per dei privati, come le star, e quindi gestire il guardaroba. Oppure può lavorare per delle riviste per le quali si occupa dei servizi moda presenti sul magazine.

Fondamentale in questo lavoro è il sapere accostare in modo corretto i vari capi che compongono un look. E quello che invece resta da fare a noi è salvarci gli outfit che ci piacciono e poi provare a imitarli con gli abiti che abbiamo in casa.

E c’è un accostamento di due capi che è andato tantissimo nei mesi scorsi, e lo vedremo ancora per un bel po’. Magari non quando farà eccessivamente caldo, ma chi può dirlo.

L’accostamento di questi due capi ha conquistato tutte in primavera e farà faville in estate

Due semplicissimi capi per dare una svolta radicale al nostro look. Due abiti facilissimi da trovare in qualunque tipo di negozio. Quindi non è necessario andare per forza in uno specifico store e spendere una fortuna.

Basterà girare per la via principale della nostra città e andare alla ricerca di questi capi. Anche se uno in realtà potremmo già averlo in casa.

L’abbinamento che sta spopolando è quello del top a fascia con la giacca blazer over dal taglio maschile. E se il top a fascia dobbiamo acquistarlo perché non lo abbiamo, per la giacca potremmo andare a fare un salto tra le giacche dei nostri fratelli, papà o nonni.

E la nostra giacca possiamo abbellirla con l’ultimo trend del momento che abbiamo visto anche sul red carpet di Cannes, un prezioso bijoux che è stato rubato dall’armadio delle nonne.

Certo, le giacche da uomo non vivono di colori particolarmente frizzanti ed estivi. Solitamente si concentrano sulle tonalità del grigio o del blu. Quello che invece quest’estate vuole è proprio il colore.

Quindi giacche blazer over color giallo abbinate a top a fascia di colore arancione. Una vera esplosione di colore che, se vogliamo, può continuare con una gonna rosa.

Quindi blazer maschile, top a fascia e colore sono gli ingredienti per un look di successo nell’estate del 2022 e l’accostamento di questi due capi ha conquistato già tutte.

