La moda non va mai in vacanza e così anche d’estate si ha la possibilità di sfoggiare look magnifici e personali. Non andrà in ferie, ma sicuramente si alleggerisce e diventa più comoda. Se durante l’anno siamo abituati a indossare power suit, pantaloni eleganti e camicie, con l’estate tutto cambia e si trasforma.

I tessuti scelti saranno quelli più leggeri, come il lino, le forme saranno più morbide e gli orli si accorciano. Durante il periodo estivo, però, tutto è permesso, quindi possiamo trovare anche delle gonne lunghe dalla silhouette morbida con stampe gioiose e colorate.

Possiamo trovare anche dei pantaloni lunghi, perché non sempre si ama indossare i pantaloni corti, e si possono trovare in tantissime varianti. Perché i modelli e i tessuti con cui vengono realizzati sono molteplici.

Da una parte il pantalone, dall’altra invece il jeans. Uno dei capi sicuramente più indossati, oggi sinonimo di leisurewear, comodità e casual. Un prodotto che si può abbinare in diversi modi passando da look più sportivi fino ad arrivare a look più luxury casual, magari se mixati con mocassino e camicia. Un jeans passpartout.

Comodi e dal tocco glamour, ecco i jeans da indossare quest’estate che stanno bene a tutte

Per quest’estate, però, c’è un jeans che andrà per la maggiore. Un capo che si fa ambasciatore della moda comoda, che abbiamo amato in questo ultimo periodo, e della voglia di glamour. Il jeans baggy a vita bassa full lenght è tornato di moda e diventa protagonista della nuova campagna pubblicitaria di Balenciaga. Modello disponibile anche poi da Zara o H&M.

Un jeans dunque molto largo sulla gamba e che supera la lunghezza del piede, per questo viene chiamato full lenght. La direzione verso cui si sta andando sono gli anni Novanta e questo significa solo una cosa: vita bassa e intimo in mostra.

Così il jeans baggy diventa protagonista della stagione, ma anche l’intimo lo diventa. Che per l’estate può essere il costume da bagno. E quindi perché non andare al mare indossando il jeans? E invece di indossare un top, si può indossare la parte alta del costume da bagno.

Scegliamo sempre attentamente il costume da bagno perché ce ne sono alcuni che sono in grado di enfatizzare il décolleté, altri invece lo spengono e non lo valorizzano. Con il jeans baggy starà benissimo anche il costume intero, che possiamo scegliere di varie tonalità e texture. E allora comodi e dal tocco glamour, ecco i jeans che possiamo mettere al mare e abbinare anche al costume da bagno.

