Per avere un giardino originale e allegro non è indispensabile pensare a soluzioni estremamente dispendiose, che ci svuotano il portafoglio. In molti casi basta arredare con pochi elementi armonici tra loro, magari recuperando vecchi mobili della nonna e trasformando oggetti inutilizzati da tempo.

In questo modo faremo spazio in cantina e garage, da dedicare a cose più ingombranti. Con l’aiuto del fai da te potremo addirittura dare nuova vita a servizi da tè e altre stoviglie, abbandonate a prendere polvere.

In questo periodo dell’anno, poi, le nostre attenzioni sono rivolte agli spazi esterni e verdi di casa, per viverli al meglio e comodamente. L’atmosfera si arricchisce con piante colorate e ricche di fiori profumati e decorazioni che regalano un tocco di personalità e gioia.

Non solo aiuole e vialetti, ecco 5 idee economiche per abbellire giardino e casa con pietre e sassi decorati

Sassi e pietre sono dei jolly incredibili che possiamo adoperare per diversi obiettivi, arricchendo gli spazi del giardino, ma anche di casa. All’esterno il primo utilizzo è sicuramente per definire i vialetti o tenere in ordine le aiuole in piena terra. Un modo intelligente e a basso costo per sistemare diversi punti verdi, semplicemente delimitando l’area con dei sassi lisci o pietre asimmetriche.

Che si tratti di linee rette, rettangoli, ovali, con questa soluzione funzionale e ordinata eviteremo la formazione di erbacce. Dal punto di vista estetico, poi, avremo un impatto visivo positivo, che possiamo modificare dipingendo gli elementi di recupero. I sassi e le pietre, di varie dimensioni e materiali, possono essere preziosi, però, per decorare non solo aiuole e vialetti. Ecco, infatti, 5 idee economiche per disporli dentro o fuori casa.

La prima idea consiste nell’usare la vernice fluorescente, utile per illuminare leggermente le aree del giardino. Dipingiamo piccoli o grandi sassi nei punti strategici o anche per decorare il passaggio principale, l’atmosfera sarà unica.

Se invece vogliamo utilizzare la nostra collezione di pietre particolari raccolte, incolliamo le più belle nella ringhiera, la impreziosiremo con elementi del tutto originali.

3 modi per impreziosire le stanze

Un modo per far rivivere una cornice ormai logora è applicare con della colla a caldo dei piccoli sassolini, da illuminare con della vernice lucida e arricchita con dei granelli sabbia. Una perfetta idea regalo a costo zero, semplice da realizzare e personalizzare con altri elementi del mare o della montagna.

Usiamo invece quelle più appiattite e larghe per realizzare un portacandele, diamo una forma concava incollando i pezzi con della colla a caldo. All’interno potremo inserire la candela e, per evitare che la cera possa colare, alla base mettiamo un piatto o vassoio in vetro, un perfetto centrotavola rustico.

Infine, realizziamo runner singolari, incollando saldamenti i sassolini a una rete adatta al fai da te. Assicuriamoci di utilizzare quelli più leggeri e piccoli per non appesantire troppo la tovaglia, che non dovrà essere di grandi dimensioni.

