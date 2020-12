Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Si avvicinano le feste natalizie e per molti l’occasione di gustare dei piatti particolari e deliziosi è sempre gradita. Tuttavia, non sempre si ha molto tempo da dedicare alle preparazioni ecco perché a volte si desidera preparare dei piatti senza cottura. Nella guida di oggi il Team di Redazione di ProiezionidiBorsa spiega come stupire gli ospiti con 3 squisiti antipasti che non richiedono cottura.

Morbidi e soffici fagottini di bresaola

Alcune volte tutto quello che occorre in cucina è un tocco di creatività per rendere gradevoli e belli alla vista pochi e semplici ingredienti. È il caso degli antipasti che vedremo oggi che non solo non richiedono l’uso di fornelli o del forno, ma si presentano molto bene per una tavola imbandita a festa. Vediamo qual è la prima alternativa da servire agli ospiti. Si tratta dei fagottini di bresaola. Per realizzare questo antipasto occorrono i seguenti ingredienti: 1 etto di bresaola tagliata in maniera molto sottile; 60 grammi di formaggio fresco e morbido tipo ricotta o robiola; un paio di cucchiaini di parmigiano e alcuni fili di erba cipollina.

Per realizzare i fagottini si dovranno seguire alcuni semplicissimi passi. Per prima cosa mescolare in una ciotola il formaggio fresco con il parmigiano aggiungendo un pizzico di pepe e sale. Sulla parte centrale di ogni fetta di bresaola posare una piccola quantità di tale ripieno. Chiudere la fetta di bresaola come un fagottino e legare con il filo di erba cipollina. Adagiare su un piatto piano decorandolo con qualche goccia di glassa di aceto balsamico. Ecco pronto uno dei piatti per stupire gli ospiti con 3 squisiti antipasti che non richiedono cottura.

Invitante rotolo di salmone con semi vari e colorati

Il secondo antipasto che non richiede cottura prevede gli involtini di salmone al sesamo. Si tratta di un antipasto delizioso e pronto in pochissimi minuti. Per la preparazione occorrono i seguenti ingredienti: 250 grammi di salmone affumicato a fette; 200 grammi di ricotta fresca; foglie di rucola e semi di sesamo. Su ogni fetta di salmone stendere un velo di ricotta e qualche foglia di rucola. Arrotolare fino a formare un rotolo di salmone e spargere sulla superficie i semi di sesamo. Per rendere più grazioso e colorato il piatto si potrebbe unire ai semi di sesamo altri semi di forme e colori differenti come quelli di lino, di chia o di zucca.

Alberelli di Natale sfiziosi e divertenti

Vediamo l’ultima alternativa per stupire gli ospiti con 3 squisiti antipasti che non richiedono cottura. In questo caso si tratta di un piatto dal ricordo prettamente natalizio, ossia gli alberelli di pane da tramezzino. Per realizzare questa ricetta occorre una confezione di pane bianco da tramezzino; 100 grammi di prosciutto crudo; 100 grammi di formaggio spalmabile e delle olive verdi denocciolate. Prendere due fette di pane da tramezzini e farcirne una con gli ingredienti. Chiudere con l’altra fetta di pane e tagliare i pezzi a forma di triangolo.

Nella base della fetta a triangolo si potrà inserire uno stecchino da spiedo oppure un grissino in modo da formare il tronco d’albero di pino. Sulla superficie si potrà decorare ogni alberello con dei pomodorini tagliati a spicchi, oppure della granella di pistacchi o nocciole. Insomma, si può lasciare libero spazio alla fantasia. In questo modo si otterranno degli antipasti gustosissimi e velocissimi da portare in tavola.

