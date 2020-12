Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Sono numerosi i trattamenti di tipo previdenziale e assistenziale che l’INPS eroga in favore dei vari contribuenti. Esistono molte forme di tutela economica per chi versa in condizioni di svantaggio o di bisogno. A tal proposito, i Tecnici di ProiezionidiBorsa spiegano ai Lettori cosa significa pensione indiretta INPS e di che tipo di prestazione si tratta.

Cosa sapere sulla pensione indiretta INPS

Per capire cosa significa pensione indiretta INPS, è necessario immaginare una situazione tipica che determina l’erogazione di tale sussidio economico. Immaginiamo il caso di una famiglia in cui siano presenti una moglie, un marito ed un figlio di 12 anni. In questa famiglia solo uno dei due coniugi ha un impiego lavorativo mentre l’altro è a carico del lavoratore. Nel caso in cui il coniuge lavoratore subisse un decesso, cosa accadrebbe al superstite e al figlio minore? Ebbene, in questi casi l’INPS provvederebbe a garantire una pensione indiretta ai familiari superstiti del defunto assicurato. Ciò per garantire un sussidio ed una continuità economica alla famiglia del contribuente.

Dunque, la pensione indiretta non è altro che una prestazione economica che i familiari superstiti a carico del lavoratore ricevono a seguito della sua morte. Perché ciò sia possibile, però, è necessario che il lavoratore abbia accumulato una certa quota di ore lavorative prima del suo decesso. Nello specifico, l’assicurato deve aver perfezionato 15 anni di anzianità contributiva e assicurativa, oppure 5 anni di cui 3 nell’ultimo quinquennio.

A chi spetta la pensione indiretta

Per meglio comprendere cosa significa pensione indiretta INPS, potrebbe tornare utile porre una differenza tra questo trattamento e la pensione di reversibilità. Mentre la prima spetta ai familiari dell’assicurato defunto in età lavorativa, la seconda spetta ai familiari del contribuente defunto dopo il pensionamento. Quindi il dante causa della pensione indiretta è un lavoratore defunto, il dante causa della reversibilità è un pensionato. La percentuale di quota che riceve lo specifico beneficiario è conforme a quanto stabilisce la Legge n. 335/1995.

Un quadro chiaro che interessa la quota riservata ad ogni beneficiario è presente nello schema consultabile qui. La pensione indiretta ai superstiti prevede dei limiti di reddito per l’ottenimento ed altri specifici requisiti formali. Per ottenere tale tipo di sussidio l’interessato deve presentare apposita domanda all’INPS con la relativa documentazione attestante il decesso del dante causa.