Curare i dettagli è utile per rendere una cena eccezionale. Una tavola accogliente è alla base di un invito a cena. Scegliamo quindi una tovaglia colorata, abbiniamo i tovaglioli e occhio a piatti e bicchieri. Stupire gli ospiti a cena è facile con questi suggerimenti di stile. Oltre a ciò, una cosa basilare è selezionare con cura i piatti da cucinare. Pesce o carne, l’importante è servire il piatto con attenzione e amore. Di seguito due ricette da realizzare per offrire ai nostri ospiti una cena unica.

Arrotolato di maiale con peperoni grigliati

Possiamo quindi scegliere tra due secondi piatti, uno a base di pesce e l’altro di carne. In ogni caso importante è riuscire a stupire i nostri ospiti. Per realizzare l’arrotolato di maiale con peperoni grigliati ci occorrono:

1 peperone rosso;

4 bistecche da 125 g di filone di maiale;

90 g di ricotta;

2 cipollotti;

1 spicchio d’aglio;

75 g di rucola;

4 fette di prosciutto;

olio d’oliva;

185 ml di brodo;

2 cucchiaini di salsa di soia;

2 cucchiaini di vino rosso;

2 cucchiaini di senape;

2 cucchiaini di farina di mais.

Per realizzare lo sciroppo, mettere in una pentola il brodo, la salsa di soia, il vino rosso e la senape. Diluire la farina di mais con l’acqua. Aggiungere in padella e fare bollire finché la salsa non si addensa. Tagliare i peperoni a spicchi togliendo i semi, far rosolare in padella fin quando la pelle non si scurisce e si solleva. A questo punto spellare i peperoni. Battere le bistecche con un matterello, tra due fogli di pellicola. Unire quindi la ricotta, la cipolla, i cipollotti, l’aglio in una terrina e spalmare sopra al maiale. Finire il rotolo con la rucola e il prosciutto. Mettere una fetta di peperone alla fine della fetta. Arrotolare e legare con lo spago da cucina o con gli stuzzicadenti. Ungere una padella antiaderente e poi cuocere a fuoco basso per 15 minuti circa. Togliere lo spago e quindi servire a fette con la salsa.

Stupire gli ospiti a cena è facile con questi consigli culinari

Se la preferenza cade sulla cucina di mare, possiamo preparare la trota al vapore con zenzero e coriandolo. Gli ingredienti che ci servono sono:

2 trote;

2 lime;

5 cm di zenzero;

60 g di zucchero;

60 g di succo di lime;

buccia di 1 lime;

10 g di coriandolo.

Scaldare il forno a 180°. Pelare lo zenzero e ridurlo a striscioline sottili. Riempire quindi il ventre della trota con le fette di lime e lo zenzero. Infornare e cuocere per circa 30 minuti. Sciogliere lo zucchero nel succo di lime e bollire finché non diventa uno sciroppo. Mettere infine il pesce su un piatto da portata, aggiungere il coriandolo e lo sciroppo caldo.

