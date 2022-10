Gita di un giorno in Valpolicella tra ville, giardini e degustazioni di vino

Ottobre è ancora un buon mese per fare qualche bella escursione fuori porta con la famiglia o gli amici. Il clima è gradevole e si sta bene all’aria aperta. Perché non approfittare di queste giornate ancora belle? L’Italia ha davvero molto da offrire. In qualunque zona si risieda, è facile trovare numerose attrazioni nei dintorni. In questo articolo ci concentreremo sul Nord dello Stivale e più precisamente sul Veneto.

Alla scoperta di questa zona del Veneto, tra colline e vini pregiati

La Valpolicella è composta dalle colline e dalle valli che si trovano a Nord di Verona. Si sviluppa dalla Valle dell’Adige fino ai territori della zona dov’è prodotto il Soave. Comprende 8 Comuni: Sant’Anna d’Alfaedo, Fumane, Dolcè, Negrar, Marano, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Pescantina e San Pietro in Cariano. La Valpolicella è rinomata per la produzione di alcuni vini che vengono prodotti soltanto qui, da vitigni autoctoni, come Corvina, Corvinone e Rondinella. Ricca di vitigni, è dunque una zona perfetta da visitare a settembre, durante la vendemmia. Durante tutto l’anno, molte cantine della zona aprono le loro porte per fare tour guidati con degustazioni di vino.

Gita di un giorno in Valpolicella tra posti incantevoli e degustazioni di buon vino

Ma la Valpolicella non è meta solo per gli estimatori del buon vino. A Negrar c’è un giardino d’altri tempi. È il Giardino di Pojega, all’interno di Villa Rizzardi. Pregevole esempio di giardino all’italiana, venne realizzato dall’architetto Luigi Trezza per volontà del conte Antonio Rizzardi. Fu costruito a fine ‘700, momento in cui stava cominciando a prendere piede la moda del giardino all’inglese, più romantico e molto meno geometrico rispetto al modello all’italiana. Esteso su 54 ettari, il Giardino di Pojega si sviluppa su 3 livelli paralleli.

Passeggiando tra carpini e cipressi, ci si imbatte in edifici e statue classicheggianti, come il Tempietto con le statue di Diana, Ercole e altri personaggi mitologici. Fiore all’occhiello del parco è il Teatro di Verzura, con 7 ordini di gradinate in siepi di bosso e varie nicchie ricavate nel carpino con statue di divinità greche. Non mancano un romantico laghetto, il giardino degli agrumi con due limonaie e un ninfeo. Per visitare il Giardino di Pojega si possono percorrere 4 sentieri:

il Viale dei Cipressi;

il Viale dei Carpini;

il sentiero del Boschetto;

il Viale del Belvedere.

Durante le varie stagioni dell’anno si passeggia immersi nel profumo di variopinte siepi e fiori, come viole, e ranuncoli.

Ecco dunque una bella idea per una gita di un giorno in Valpolicella.

Se oltre ad una semplice gita in giornata si avesse invece la possibilità di organizzare un bel fine settimana in Valpolicella, la zona offre altre attrattive naturalistiche molto divertenti per i bambini.

Lettura consigliata

In un magico angolo del Veneto c’è un’oasi paradisiaca fatta di cascate, acque color smeraldo e un castello fiabesco