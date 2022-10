Durante le sere invernali, quando rientriamo a casa infreddoliti, abbiamo l’esigenza di ristorarci con qualcosa di caldo. Per cena occorre preparare un piatto caldo ma allo stesso tempo leggero. Questo perchè la cena è l’ultimo pasto della giornata e non è consigliabile andare a letto appesantiti. Quando pensiamo a cosa mangiare di caldo a cena d’inverno, la prima cosa che si materializza è il tradizionale brodo caldo. Il brodo in genere può essere vegetale o di pollo. Questi due risultano i più leggeri da mangiare la sera. Tuttavia per dare un po’ di vivacità alle giornate grigie e fredde possiamo trovare un alternativa al classico brodo.

Come preparare la minestra di patate, broccoli e coriandolo

Una zuppa calda per cena è l’ideale durante la stagione invernale, per preparare la zuppa di patate, broccoli e coriandolo ci occorrono questi ingredienti:

500 g di broccoli;

olio da cucina spray;

2 cipolle finemente tritate;

2 chicchi di aglio tritati;

2 cucchiai di cumino;

1 cucchiaio di coriandolo;

750 g di patate tagliate a cubetti;

375 ml di latte scremato;

3 cucchiai di coriandolo fresco, finemente tritato;

1 dado vegetale per brodo.

Si procede tagliando a pezzetti i broccoli. In seguito si sparge un po’ di olio spray sul fondo della padella. Scaldare a fuoco medio e unire cipolla e aglio. Per evitare che si attacchino, aggiungere un cucchiaio di acqua. Coprire e cuocere a fuoco moderato, mescolando di tanto in tanto finchè la cipolla non sarà imbiondita. Aggiungere il coriandolo e il cumino e continuare la cottura per due minuti. Aggiungere i broccoli e le patate nella padella, aggiungere un dado vegetale e 1 litro di acqua. Portare a bollore, abbassare la fiamma e far cuocere per altri 20 minuti o finchè le verdure non sono cotte. In seguito far raffreddare. Frullare il composto fin quando non diventa cremoso. Rimetterlo nella padella aggiungendo il latte. Far riscaldare senza che riprenda il bollore. Spargere sopra il coriandolo fresco e infine aggiungere sale e pepe.

Cosa mangiare di caldo a cena d’inverno

Una volta che abbiamo deciso cosa mangiare di caldo a cena d’inverno è importante non trascurare un dettaglio importantissimo. Condizione essenziale nel caso sia brodo o zuppa, la cena va servita rigorosamente bollente. Nel caso contrario perderebbe la sua funzione e il sapore non sarebbe lo stesso.

