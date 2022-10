5 errori da non fare con l’allerta meteo quando si è in casa o all’aperto

L’allerta meteo è un avviso che segnala una particolare condizione atmosferica che ci porta spesso disagi. Con il tempo, i temporali, il vento o la pioggia possono recarci danni ambientali. Non solo, a volte può capitare di subire problemi al territorio anche solamente con un’allerta meteo rossa in un solo giorno o addirittura in poche ore.

Le temperature in aumento portano rischi di ogni tipo. Poi, quando ci viene comunicata una allerta meteo dalla Protezione Civile di tipo ufficiale, dobbiamo allarmarci. È bene avere sempre con sé una applicazione ufficiale del meteo online per tenere la situazione sotto controllo.

Ma quali sono gli errori da evitare con l’allerta meteo? Tanti si concentrano su come comportarsi e su cosa fare senza pensare agli errori per l’allerta meteo che si possono commettere.

Per cui, in questo articolo, esamineremo 5 errori da non fare con l’allerta meteo, approfondendo anche vari aspetti, tra cui cos’è, quando finisce di solito e quali sono le cause, ma anche come vedere le allerte meteo dal cellulare iPhone o Android.

Quest’ultimo è un fattore fondamentale, insieme al sapere come proteggere la propria casa dai fulmini, come impostare il meteo sul telefono, quale sito è il più affidabile o qual è la migliore app per le previsioni del tempo.

Allerta meteo? Niente paura! Anche se l’istinto ci porta spesso a fare errori, non c’è bisogno di preoccuparsi. Vediamo alcune cose da non fare assolutamente.

Cos’è e quali sono le cause

Dunque, l’allerta meteo è un vero e proprio avviso che comunica criticità del tempo. Indica e segnala fenomeni pericolosi per le persone e per l’ambiente. In più, con questa condizione possono verificarsi danni accidentali anche agli edifici.

Inoltre i livelli di allerta meteo si distinguono in rosso, arancione e giallo a seconda di quanto è grave la situazione atmosferica. Tra le cause dell’allerta meteo sul territorio vi sono:

allagamento dei fiumi;

straripamento dei corsi d’acqua, causando alluvioni e inondazioni;

scarsa manutenzione dei canali di scolo laterali stradali.

5 errori da non fare con l’allerta meteo e come comportarsi

Cosa non fare assolutamente durante un’allerta meteo? Concentrarsi su come comportarsi è importante, come anche sugli errori da non fare dentro e fuori casa.

Per cui, guidare sotto la pioggia, prediligere piani alti, mettere in salvo cose indispensabili, accostare vicino ai corsi d’acqua o evitare di passare sotto ai tetti sono solo alcune delle cose da non fare all’interno e all’esterno quando c’è una situazione di allerta meteo.

In più, toccare oggetti metallici e sostare sotto un albero sono gli errori più comuni. Ecco gli altri 5 fondamentali, divisi tra gli errori da non fare in casa e quelli da non fare all’aperto.

Durante un temporale, è indispensabile non:

fermarsi vicino ai corsi d’acqua quando ci si trova fuori dalle abitazioni;

mettersi sotto a un albero;

usare dispositivi collegati alla rete elettrica in casa;

toccare gli oggetti metallici nell’abitazione collegati all’esterno dell’edificio;

recarsi sul balcone ma rimanere all’interno assicurandosi di chiudere tutte le fessure delle finestre.

Come impostare il meteo sul cellulare per iPhone e Android e avere tutto sotto controllo: un aspetto fondamentale

Mettere il meteo sul display del telefono per averlo a portata di mano e controllare l’allerta meteo ogni giorno è essenziale per prevenire i disagi. Quindi, per impostare il meteo su Android bisogna seguire i seguenti passaggi:

scaricare e installare l’applicazione che si preferisce tra le varie fornite su Google Play Store;

aprire la sezione widget dello smartphone;

trovare quella del meteo scaricata;

spostarla e collocarla nella homepage del telefono.

Come avere il meteo su iPhone? Su questo dispositivo mobile l’applicazione è già preinstallata. Per usare e consultare le previsioni del tempo si potrà chiedere direttamente al comando vocale di Siri oppure cliccare sull’applicazione del meteo posta sullo schermo dell’iPhone. In questo modo possiamo aggiornarci sul livello di allerta meteo ogni giorno.

