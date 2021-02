Le giornate si stanno allungando e ricevere ospiti (senza creare assembramenti e nel rispetto delle regole per il contenimento del coronavirus) è più piacevole rispetto al pieno dell’inverno. Stupiamo i nostri ospiti con un antipasto particolare, le mezzelune di verdure all’orientale. Fatte con ingredienti di stagione, sono l’ideale per un antipasto in piedi o un ricco buffet per una festa di carnevale, visto il periodo dell’anno.

Le porzioni possono anche essere congelate e conservate e magari consumate in un altro momento. Basterà non cuocere le mezzelune per impedire che la pasta sfoglia si rovini. A seconda dei gusti, la ricetta si può arricchire con peperoncino fresco o in polvere.

Ingredienti

a) 1 confezione di pasta sfoglia pronta;

b) 1 patata intera;

c) 1 carota;

d) 70 gr di piselli sgusciati;

e) qualche spicchio di limone;

f) 1 cipolla;

g) 1 spicchio d’aglio;

h) 1 cucchiaino di curry;

i) 1 cucchiaino di zenzero fresco grattugiato;

l) 1 manciata di semi di sesamo;

m) 1 peperoncino piccante;

n) 4 cucchiai d’olio d’oliva;

o) sale.

Stupiamo gli ospiti con un antipasto particolare

Prepariamo una pentola d’acqua e portiamola a bollore, salandola. Quando l’acqua bolle, tuffiamoci dentro la patata e la carota pulite e tagliate a tocchetti. Aggiungiamo i piselli e facciamo andare la cottura per circa cinque minuti. Scoliamo le verdure e mettiamole da parte. In una padella antiaderente, mettiamo un filo d’olio, la cipolla e l’aglio tritati finemente e facciamo un soffritto. Uniamo al soffritto le verdure sbollentate e facciamo insaporire il tutto per circa 10 minuti. A questo punto, aggiungiamo le spezie e il prezzemolo tritato, saliamo il tutto e facciamo insaporire per altri cinque minuti.

Stendiamo la sfoglia su di un piano di lavoro o il tavolo della nostra cucina e ricaviamo, con l’aiuto di un bicchiere, dei dischetti di pasta. Distribuiamo il ripieno posizionandolo nel centro, poi pieghiamole in due, inumidiamo il bordo e sigilliamoli con l’aiuto delle dita.

Accendiamo il forno a 180° e facciamo cuocere il tutto per circa 20 minuti.

Una volta cotte, spolverizziamo le mezzelune con i semi di sesamo e serviamole ben calde o tiepide.